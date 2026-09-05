O CRB confirmou sua excelente fase na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América-MG por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (04). Em partida válida pela 26ª rodada e disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe alagoana controlou as ações e construiu o placar com naturalidade. O resultado evidencia o contraste entre os times na competição: enquanto os donos da casa seguem embalados após mais uma vitória, o time mineiro continua amargando a vice-lanterna do torneio.

Vantagem construída pelo alto

O confronto começou com o CRB adiantando a marcação e tentando sufocar a saída de bola do América-MG. Apesar de um início de jogo estudado, a pressão alagoana surtiu efeito aos 18 minutos. Após uma cobrança curta de escanteio, Danielzinho cruzou na medida para Crystopher, que se movimentou bem na área e testou firme para o canto direito de Bruno Brígido, abrindo o placar. O Coelho tentou responder em chutes de longa distância com Vinícius Nunes e Willian Bigode, mas esbarrou na falta de pontaria e na segurança do goleiro Vitor Caetano.

Golaço e controle absoluto

Na volta para a segunda etapa, o panorama não mudou e o time da casa rapidamente liquidou a fatura. Logo aos seis minutos, o CRB ampliou a vantagem em mais uma jogada bem trabalhada. Crystopher encontrou Reverson livre, e o lateral cruzou com precisão para Mikael cabecear para o fundo das redes. O golpe de misericórdia veio aos 22 minutos, com uma pintura no Rei Pelé. Kevin recebeu passe de Danielzinho na entrada da área e soltou uma bomba; a bola ainda tocou em Bruno Brígido antes de morrer no ângulo esquerdo, decretando o terceiro gol regatiano.

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Reação tardia e apito final

Com uma desvantagem elástica, o América-MG tentou se lançar ao ataque para minimizar o prejuízo. Aos 35 minutos, a equipe visitante conseguiu descontar. Paulo Victor arriscou um chute rasteiro, Vitor Caetano fez a defesa parcial, mas o experiente Willian Bigode acompanhou o lance e aproveitou o rebote para marcar. No entanto, a reação parou por aí. O CRB cadenciou o jogo, segurou as investidas finais do adversário e garantiu mais três pontos fundamentais na sua caminhada na competição nacional.