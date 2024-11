Corinthians quebra jejum de oito jogos e três anos contra Palmeiras

O Corinthians venceu o Palmeiras, nesta segunda-feira, 4, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de aliviar a situação do Timão na competição, o resultado também quebrou um jejum que já durava oito jogos sem vencer o rival.

A última vitória do Timão no clássico havia sido em 2021, pelo Brasileirão. Naquele jogo disputado na casa alvinegra, a equipe, treinada à época por Sylvinho, construiu a vitória por 2 a 1 com gols de Róger Guedes.

Desde então, o Alvinegro somava cinco derrotas e três empates. Nesta temporada, outros dois encontros já haviam acontecido: um empate no Paulistão e um revés no primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque.

Agora, no entanto, a sequência foi quebrada. Além disso, o triunfo corinthiano foi o segundo contra o arquirrival desde que Abel Ferreira assumiu – são 14 jogos, sete derrotas, cinco empates e duas vitórias.

O tabu do Corinthians contra o Palmeiras