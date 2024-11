Corinthians livre e drama do Bragantino: as probabilidades do Z4

O Corinthians se livrou das chances de rebaixamento, ao vencer o Vasco, no último domingo, 24. Depois de viver duro momento, o Timão reagiu no Campeonato Brasileiro e sonha até com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Do lado oposto, está o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta soma 11 partidas sem vencer, ocupa a 18ª colocação e viu o cenário se complicar ainda mais com a derrota por 4 a 1 diante do Internacional.

De acordo com estudos do instituto de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Timão não tem mais probabilidades de cair. Para ir à Libertadores, o atual nono colocado tem chance de 33,1%.

Além dos seis times já garantidos na competição internacional de 2025 (Palmeiras, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Flamengo e São Paulo), o Corinthians é a equipe com maior chance. Porém, o Cruzeiro, sétimo colocado, com 32,6% de possibilidade, tem uma partida a menos.

Briga contra o rebaixamento

O Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão, já está rebaixado oficialmente. Em 19º, o Cuiabá também passa por momento delicado e tem 99,997% de disputar a Série B de 2025.

Fechando o Z-4, o Red Bull Bragantino tem 61,8% de chance de cair, e o Criciúma tem 57,6%. O Juventude tem 44% de probabilidade, o Fluminense tem 23,9%, o Athletico Paranaense tem 7% e o Grêmio tem 4,7%.

Além dessas equipes, outras três também vivem possibilidade de rebaixamento. Porém, Vitória, Vasco e Atlético Mineiro têm menos de 1% de probabilidade.