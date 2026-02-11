A diretoria do Corinthians acionou o departamento jurídico para analisar detalhadamente a situação contratual do volante José Martínez. O jogador retornou das férias com um atraso significativo e apresentou-se ao clube com uma grave lesão no joelho, cenário que motivou a alta cúpula alvinegra a estudar medidas severas, incluindo a possibilidade de rescisão por justa causa.

Atraso, silêncio e jogo festivo

O caso é tratado com extrema seriedade e cautela no Parque São Jorge. O ponto central do conflito é o retorno tardio do atleta, que se reapresentou mais de um mês após a data estipulada, somado ao diagnóstico de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão, que demandará um longo período de recuperação, ocorreu fora das dependências do clube, durante o recesso do jogador.

O episódio gerou grande desconforto interno, agravado pela falta de comunicação de Martínez com a comissão técnica e a diretoria durante sua ausência. Além disso, circulam informações e imagens que indicam a participação do volante em um jogo festivo na Venezuela durante as férias, ocasião em que ele já aparentava utilizar uma proteção no local da lesão.

Análise jurídica e impacto no elenco

Diante dos fatos, o departamento jurídico busca respaldo legal para definir o futuro do atleta. A análise foca em verificar se a conduta de se lesionar em atividade de risco não autorizada durante as férias e descumprir os prazos de retorno configura quebra de contrato passível de demissão por justa causa. A intenção da diretoria é resguardar os interesses da instituição e manter a disciplina do grupo.

Enquanto a questão burocrática tramita, o departamento de futebol já trabalha sem contar com Martínez para a sequência da temporada, que inclui compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro. O clube deve emitir um posicionamento oficial assim que o parecer jurídico for concluído e as medidas administrativas forem definidas.