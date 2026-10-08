O Botafogo-SP conquistou uma vitória importante de virada na noite desta quarta-feira. Em duelo no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, a equipe paulista superou o Operário-PR por 2 a 1, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de sofrer um gol logo no início da partida, os visitantes contaram com a precisão de Patrick Brey, autor de um gol e uma assistência. Dessa maneira, o time de Ribeirão Preto reverteu o placar e garantiu três pontos cruciais no torneio.

Susto inicial e empate antes do intervalo

O confronto começou de forma agitada, com o Operário-PR mostrando efetividade logo na saída de bola. No primeiro minuto de jogo, Aylon serviu Vinícius Diniz, que abriu o placar para os donos da casa. Mesmo com a desvantagem precoce e menor posse de bola – 45% contra 55% -, o time comandado por Cláudio Tencati não se abateu. Pelo contrário: passou a arriscar mais finalizações ao longo da etapa. Como resultado dessa pressão, aos 44 minutos do primeiro tempo, Patrick Brey balançou as redes e garantiu o empate antes do intervalo.

Virada rápida e expulsão nos acréscimos

Logo na volta para a segunda etapa, o Botafogo-SP precisou de pouco tempo para consolidar a virada. Aos 54 minutos, Patrick Brey atuou como garçom e deu assistência para Morelli marcar o segundo gol paulista. Em seguida, o Operário-PR tentou responder sob o comando de Luizinho Lopes. Contudo, a equipe paranaense esbarrou na falta de pontaria, acertando apenas três chutes no alvo. Já o Botafogo-SP finalizou 14 vezes e exigiu quatro defesas do goleiro Vagner. Além disso, nos acréscimos, aos 91 minutos, a situação do time mandante piorou definitivamente, quando José Abad Cuenú recebeu cartão vermelho direto.

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Cenário na Série B e próximos compromissos

Com o resultado, o Botafogo-SP, que era o 16º colocado, chega a 38 pontos em 32 jogos, recuperando-se de uma sequência que contava com três derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Operário-PR, que ocupava a 9ª posição e vinha de duas vitórias e dois empates em seu retrospecto recente, permanece com 48 pontos. O Operário-PR volta a campo no próximo domingo, 11, quando recebe o Goiás. O Botafogo-SP joga na segunda-feira, 12, em casa, contra o Ceará. Ambas as partidas são válidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.