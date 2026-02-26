Na tarde desta quinta-feira, 26, o Uol revelou que o meia Franco Cristaldo rescindiu seu contrato com o Grêmio. Ainda segundo a matéria, o jogador será o novo reforço do Talleres, da Argentina, e terá contrato até o fim deste ano. Com a rescisão do argentino, o clube chegou a 21 saídas nesta temporada.

Franco Cristaldo chegou ao Grêmio no início de 2023, vindo do Huracán, da Argentina, e foi uma peça essencial nas últimas duas temporadas. Pelo Tricolor Gaúcho, o meia disputou 164 jogos, com 28 gols e 23 assistências, mas perdeu espaço no elenco nesta temporada. O argentino venceu dois títulos pelo clube: os Campeonatos Gaúchos de 2023 e 2024.

Nesta semana, além de Cristaldo, a diretoria do clube acertou a rescisão contratual do volante Gustavo Cuéllar nesta quarta-feira, 25, segundo a GZH. Além do colombiano, o time também acertou o empréstimo de Aravena ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, até o fim do ano, com opção de compra, de acordo com a ESPN.

Na última semana, o Grêmio acertou a rescisão contratual com o volante Edenilson, que tinha vínculo com o clube gaúcho até o fim deste ano. Após deixar o Tricolor Gaúcho, o jogador assinou com o Botafogo até o final da temporada, conforme apurou a CNN.

Veja quem deixou o Grêmio nesta temporada

Adriel – goleiro emprestado ao AVS, de Portugal

Alex Santana – volante devolvido ao Corinthians após o fim do empréstimo

Alexander Aravena – atacante emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, até o final do ano

Alysson – atacante vendido ao Aston Villa, da Inglaterra

Arezo – centroavante emprestado ao Peñarol, do Uruguai

Camilo – volante emprestado a Chapecoense até o final deste ano

Cristian Olivera – atacante emprestado ao Bahia

Edenilson – volante rescindiu contrato e fechou com o Botafogo

Enzo – lateral-esquerdo teve contrato de empréstimo encerrado no fim de 2025

Felipe Carballo – volante não se apresentou para pré-temporada e teve contrato rescindido pela diretoria

Franco Cristaldo – meia irá rescindir contrato com o Grêmio e será o novo reforço do Talleres, da Argentina

Gustavo Cuéllar – volante teve contrato rescindido

Jardiel – centroavante emprestado ao Novorizontino.