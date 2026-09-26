Neste sábado, 26, Chapecoense e Atlético Nacional empataram em 1 a 1 a “partida da amizade eterna”, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Yago Felipe anotou o gol dos catarinenses, enquanto Emanuel Benítez empatou para dos donos da casa.

O jogo em questão foi organizada como um tributo aos 10 anos do trágico acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, ocorrido em 29 de novembro de 2016, que vitimou 71 pessoas. Naquela ocasião, brasileiros e colombianos se enfrentariam no estádio de Medellín, pela ida da final da Copa Sul-Americana.

Aos 10 minutos do amistoso, em alusão aos 10 anos da tragédia, o árbitro interrompeu o confronto para que os presentes levantassem e aplaudissem as vítimas. O ex-zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes, também recebeu uma série de homenagens no local.

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A Chapecoense também aproveitou o momento para estrear o terceiro uniforme, com o patch “Pra sempre lembrados”.

Além da lembrança e da homenagem a “partida da amizade eterna” também reforça o laço dos catarinenses com o Atlético Nacional que, à época da tragédia, pediu a Conmebol que declarasse os rivais campeões da Sul-Americana de 2016.