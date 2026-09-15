O técnico Rogério Ceni adotou postura de cautela após a vitória do Bahia por 2 a 1 diante do Remo, na Arena Fonte Nova. O resultado positivo colocou a equipe tricolor novamente na faixa de classificação direta para a Libertadores no Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo conquistado no encerramento da 27ª rodada da Série A, a equipe baiana alcançou a marca de 46 pontos na tabela de classificação, assumindo a quarta colocação do torneio nacional. O resultado também deu sequência ao período de invencibilidade do elenco na temporada.

Apesar da celebração dos torcedores na arquibancada com o ingresso no pelotão de frente, a comissão técnica tricolor prefere manter a concentração voltada ao desempenho jogo a jogo, evitando euforia precoce com a tabela.

O que disse Rogério Ceni sobre a reta final?

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante tricolor destacou o alto nível de exigência dos próximos confrontos da Série A e previu um cenário de forte concorrência até as rodadas finais.

“Vai ser ponto a ponto até o final. Temos uma sequência pesada, difícil, mas temos que aproveitar o momento e a confiança depois de vencer o clássico. Mas vai ser tudo ponto a ponto, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado”, afirmou Ceni em entrevista coletiva, enfatizando a necessidade de regularidade para sustentar a posição entre os líderes do torneio.

O treinador frisou que a margem de erro diminui consideravelmente nesta fase da competição, exigindo solidez defensiva e foco redobrado para manter o ritmo de pontuação nas rodadas decisivas.

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