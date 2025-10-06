CBF afasta árbitros envolvidos em polêmicas da rodada do Brasileirão

Árbitros de campo e VAR que trabalharam em Grêmio x Bragantino e São Paulo x Palmeiras passarão por "aprimoramento e avaliação interna"

Crespo reclama de não marcações da arbitragem no clássico contra o Palmeiras - Rubens Chiri / São Paulo FC

A CBF decidiu reagir às polêmicas de arbitragem da 27ª rodada do Brasileirão. Durante a noite de domingo, 5, anunciou o afastamento dos árbitros de campo e VAR que trabalharam em Grêmio x Bragantino e também no clássico entre São Paulo x Palmeiras. Os dois jogos tiveram decisões que condicionaram o resultado final.

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”, divulgou a Comissão, em nota oficial através da CBF.

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva foram os responsáveis pelo comando do clássico paulista, entre São Paulo e Palmeiras. Já a partida entre Grêmio e Bragantino teve a arbitragem de Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O São Paulo reclama de um pênalti não marcado em Tapia e da não expulsão de Andreas Pereira, os dois lances quando o Tricolor ainda vencia o clássico por 2 a 0. Os lances sequer foram chamados para revisão.

Já o Grêmio reclama do pênalti assinalado a favor do Bragantino nos acréscimos, em bola desviada no braço do jogador Marlon. O braço, no entanto, estava recolhido, mas ainda assim a decisão foi confirmada e definiu 1 a 0 no placar final.

