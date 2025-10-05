‘Escandaloso’: Crespo critica arbitragem de São Paulo e Palmeiras

Treinador argentino disse "nunca ter visto algo igual" e que pênalti não marcado em Tapia mudou o rumo do clássico
O técnico Hernán Crespo classificou como “escandalosa” a arbitragem de Ramon Abatti Abel na derrota do São Paulo por 3 a 2 para o Palmeiras, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 no Morumbis, mas viu o rival virar após um lance que, segundo o treinador, definiu o resultado da partida.
Aos 25 minutos do segundo tempo, Tapia caiu na área após disputa com Allan. O árbitro mandou seguir, decisão que indignou Crespo.
“Pessoalmente, nunca vivi algo tão escandaloso quanto hoje. Nunca vi nada igual, tão evidente. Tenho respeito ao Palmeiras, ao treinador, aos jogadores. Não tenho nada contra o Palmeiras e seus jogadores. Foi escandaloso, nunca vi nada igual. Podemos melhorar, não tenho dúvidas, mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não consigo acreditar. Foi tão evidente que eu não consigo acreditar”
Crespo evitou fazer uma análise tática do jogo, alegando que os erros de arbitragem inviabilizaram qualquer avaliação técnica da equipe. “Poderíamos ter marcado melhor, aproveitado algumas chances, claro. Mas é muito difícil falar do desempenho depois de tudo o que aconteceu. A partida caminhava para algo histórico, pela superioridade do primeiro tempo. Depois o jogo mudou, eles mexeram bem, entraram com mais energia, e tudo foi condicionado naquele lance.”
Institucionalmente, o São Paulo também se pronunciou, citando outros lances. Em tom de indignação e cobrança, o clube publicou nota oficial assinada pelo presidente Julio Casares:
Com a derrota, o São Paulo permanece com 38 pontos, na oitava colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo apenas no dia 16 de outubro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, após a pausa da Data Fifa.