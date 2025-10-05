‘Escandaloso’: Crespo critica arbitragem de São Paulo e Palmeiras

O técnico Hernán Crespo classificou como “escandalosa” a arbitragem de Ramon Abatti Abel na derrota do São Paulo por 3 a 2 para o Palmeiras, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 no Morumbis, mas viu o rival virar após um lance que, segundo o treinador, definiu o resultado da partida.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Tapia caiu na área após disputa com Allan. O árbitro mandou seguir, decisão que indignou Crespo.

“Pessoalmente, nunca vivi algo tão escandaloso quanto hoje. Nunca vi nada igual, tão evidente. Tenho respeito ao Palmeiras, ao treinador, aos jogadores. Não tenho nada contra o Palmeiras e seus jogadores. Foi escandaloso, nunca vi nada igual. Podemos melhorar, não tenho dúvidas, mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não consigo acreditar. Foi tão evidente que eu não consigo acreditar”

Crespo evitou fazer uma análise tática do jogo, alegando que os erros de arbitragem inviabilizaram qualquer avaliação técnica da equipe. “Poderíamos ter marcado melhor, aproveitado algumas chances, claro. Mas é muito difícil falar do desempenho depois de tudo o que aconteceu. A partida caminhava para algo histórico, pela superioridade do primeiro tempo. Depois o jogo mudou, eles mexeram bem, entraram com mais energia, e tudo foi condicionado naquele lance.”

Nota oficial do São Paulo

Institucionalmente, o São Paulo também se pronunciou, citando outros lances. Em tom de indignação e cobrança, o clube publicou nota oficial assinada pelo presidente Julio Casares:

O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC. O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida. Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário — novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem. Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio — passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR. O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria.

Com a derrota, o São Paulo permanece com 38 pontos, na oitava colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo apenas no dia 16 de outubro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, após a pausa da Data Fifa.