De virada, Palmeiras vence Choque-Rei polêmico e é líder

Após sair perdendo por 2 a 0, Verdão reagiu e garantiu vitória na luta pelo título do Brasileirão; opções da arbitragem revoltaram Tricolor

Em uma tarde de emoções no Morumbis, o Palmeiras protagonizou uma virada histórica para vencer o São Paulo por 3 a 2, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileiro Série A. Depois de um primeiro tempo de completo domínio do time da casa, que foi para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0, o Verdão buscou um resultado que parecia improvável, mantendo-se firme na caça ao líder da competição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Domínio Tricolor e a ilusão do primeiro tempo

O São Paulo iniciou o clássico de forma avassaladora. Pressionando a saída de bola adversária, o Tricolor abriu o placar aos 14 minutos. Marcos Antônio interceptou um passe errado de Murilo e serviu Luciano, que com frieza driblou Weverton e mandou para o fundo das redes.

O time da casa não diminuiu o ritmo e, aos 34 minutos, ampliou a vantagem. Enzo Díaz fez grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Tapia completar na segunda trave, estabelecendo um 2 a 0 que parecia encaminhar uma vitória tranquila no Morumbis.

A transformação Alviverde no segundo tempo

Insatisfeito com o desempenho da equipe, o técnico do Palmeiras promoveu três alterações no intervalo, que mudaram completamente a história do jogo. As entradas de Mauricio, Allan e Bruno Fuchs deram nova vida ao time visitante. Logo nos primeiros minutos, o Verdão já mostrava outra postura, criando chances claras e acuando o São Paulo em seu campo de defesa.

Com o placar em 2 a 0, porém, as polêmicas da arbitragem apareceram. Após Allan derrubar o atacante Gonzalo Tapia na área, o árbitro Ramon Abatti Abel optou por não marcar o pênalti, sem sequer checar o monitor do VAR.

Em seguida, o meio-campista Andreas Pereira cometeu falta grave. O palmeirense, que pisou em Marcos Antônio, recebeu apenas o cartão amarelo.

Assim, a reação alviverde começou a se materializar aos 24 minutos da etapa final. Mauricio, um dos que entraram no intervalo, fez bela jogada e cruzou na medida para Vitor Roque cabecear e diminuir o placar.

O gol incendiou o Palmeiras, que não demorou a empatar. Apenas quatro minutos depois, aos 28, Mauricio novamente foi decisivo, dando a assistência para Flaco López, que limpou a marcação e bateu no canto para igualar o Choque-Rei.

O golpe final veio aos 43 minutos. Anibal Moreno levantou a bola na área e Ramon Sosa, outro jogador vindo do banco, subiu mais que a defesa para cabecear e selar a virada épica do Palmeiras. Nos acréscimos, o São Paulo ainda tentou uma pressão final, mas parou em grande defesa de Weverton em cabeçada de Arboleda, garantindo os três pontos para o time visitante.

Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança, firme na briga pelo título. A equipe volta a campo no próximo sábado, 11, contra o Juventude. Já o São Paulo lamenta a derrota em casa e terá um período de pausa antes de enfrentar o Grêmio, no dia 16.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.