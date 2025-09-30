Casares diz estar recuperando São Paulo e nega ‘venda’ da base

Presidente do Tricolor admitiu sacrifício da saúde financeira em nome da competitividade e reconexão com a torcida

Julio Casares, presidente do São Paulo, virou alvo mais intenso da torcida nos últimos meses. Em meio a crise financeira do clube, o dirigente admitiu que sacrificou saúde financeira do clube em nome de desempenhos e da “paz” com a torcida.

Em entrevista exclusiva ao programa Sport Insider, programa realizado em parceria com a N Sports, o são-paulino disse: “Essa reconexão com o torcedor tem um custo alto, tem um custo competitivo alto, mas a gente tinha que correr esse risco.”

Durante o papo conduzido pelo jornalist Rodrigo Capelo, Casares ainda fez previsões sobre recuperação do clube. De acordo com o presidente, uma melhora financeira ainda demanda tempo.

Casares sobre situação do clube

“Nós estamos recuperando o clube, dando sinais de viés de redução da dívida, viés de importantes sinais de superávit neste ano. Mas leva tempo. É algo a longo prazo. Até o centenário do clube em 2030, nós imaginamos que vamos preparar o São Paulo”, analisou.

Outro tópico abordado por Julio Casares foi sobre a circulação do FIP de Cotia. O plano consiste naparticipação de investidores externos nas categorias de base.

Com isso, o modelo prevê que o clube fique com 70% dos lucros e os investidores com 30%. Casares, por sua vez, rebate as críticas e nega suposta venda da base.

“Esse projeto tem muitos atrativos, mas está longe de ser algo de que estamos vendendo a base. Essa é uma narrativa com interesses políticos”, rebateu o dirigente.

A situação financeira do São Paulo

Por outro lado, a realidade mostra um Tricolor diferente. A dívida do clube está na casa de R$ 968 milhões, número consideravalmente superior ao do início da gestão atual, quando o endividamento girava em R$ 605 milhões.

Recentemente, o São Paulo fundou, juntamente com a Galápagos, o FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios), visando abater dívidas bancárias. O dinheiro, no projeto, vem de investidores e segue imediatamente para a realização dos pagamentos.

Contudo, o plano ainda não foi capaz de sanar a necessidade da criação de novos compromissos. No dia 20 de agosto, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou um empréstimo de R$ 50 milhões junto ao Banco Daycoval.