O primeiro clássico San-São do Campeonato Brasileiro de 2026 terminou sem vencedores, mas com emoção até o fim. Na noite desta quarta-feira, na Vila Viva Sorte, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1. O time da casa saiu na frente com um gol de oportunismo de Zé Rafael, mas o Tricolor reagiu na segunda etapa, contando com a estrela de Lucas Moura e o faro de gol de Calleri para igualar o marcador.

Vantagem construída no apagar das luzes

A primeira etapa foi marcada por muito estudo e um jogo truncado, com alto número de faltas de ambos os lados. O Santos tentou impor seu ritmo em casa, buscando acionar Gabigol, que chegou a finalizar com perigo, mas teve seus lances invalidados por impedimento ou parou nas defesas de Rafael. O São Paulo, por sua vez, apostava na velocidade e quase abriu o placar com Tapia, que bateu cruzado e assustou a torcida alvinegra.

Quando o empate sem gols parecia certo para o intervalo, o Peixe encontrou o caminho das redes aos 50 minutos. O zagueiro Adonis Frias aventurou-se ao ataque e disparou um chute forte. O goleiro Rafael não conseguiu segurar, e no rebote, Zé Rafael foi mais rápido que a defesa para empurrar a bola para o gol, levando os donos da casa em vantagem para o vestiário.

Lucas Moura entra e muda o cenário

No segundo tempo, o Santos voltou disposto a administrar a vantagem, trocando passes e controlando o ritmo. No entanto, as substituições promovidas pelo técnico do São Paulo mudaram a história do clássico. A entrada de Lucas Moura no lugar de Alan Franco deu nova dinâmica ao setor ofensivo tricolor.

Aos 22 minutos da etapa final, a qualidade individual fez a diferença. Lucas Moura acertou um cruzamento perfeito, na medida para Calleri. O artilheiro argentino subiu livre e cabeceou com precisão, sem chances para o goleiro Gabriel Brazão, marcando seu terceiro gol na temporada e decretando o empate na Vila Belmiro.

Pressão final e polêmica

Após o gol de empate, o jogo ganhou contornos dramáticos. O Santos tentou retomar a liderança e reclamou muito de uma penalidade não marcada sobre Miguelito, mas o árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir. Nos instantes finais, o Peixe transformou a partida em um ataque contra defesa.

Já nos acréscimos, João Schmidt teve a chance da vitória em uma cabeçada após bola parada, mas errou o alvo. O São Paulo se segurou na defesa e garantiu o ponto fora de casa. Com o resultado, ambas as equipes somam pontos importantes neste início de competição. Na sequência da temporada, o Santos enfrentará o Noroeste, enquanto o São Paulo terá pela frente o Primavera.