O CIES Football Observatory realizou um levantamento dos jogadores de linha com mais minutos em campo no período entre fevereiro do ano passado e deste ano. Na lista divulgada pelo observatório nesta segunda-feira, 2, cinco dos dez atletas que mais jogaram atuam no futebol brasileiro. Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, é o líder absoluto, com 5.903 minutos nesse recorte.
Além de Júnior Alonso, o defensor Freytes, do Fluminense, aparece na terceira colocação. Alan Franco, também do Galo, é o quinto colocado, enquanto Léo Pereira, do Flamengo, é o oitavo. Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, fecha a lista com 5.488 minutos em campo.
Hans Vanaken (Club Brugge), Otamendi (Benfica), Vitinha (PSG), Rafael Carrascal (América de Cali) e Van Dijk (Liverpool) completam o ranking dos dez primeiros. O top 20 mundial ainda apresenta outros nomes do Brasileirão, como Martinelli (Fluminense), Piquerez (Palmeiras) e Matheuzinho (Corinthians).
Confira o top 10 de jogadores com mais minutos no mundo:
- Júnior Alonso (Atlético-MG) – 5903
- Hans Vanaken (Club Brugge) – 5745
- Freytes (Fluminense) – 5716
- Otamendi (Benfica) – 5702
- Alan Franco (Atlético-MG) – 5627
- Vitinha (PSG) – 5619
- Rafael Carrascal (América de Cali) – 5611