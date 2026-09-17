Na noite desta quarta-feira (16), o Botafogo reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Grêmio por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos. Em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto direto contra a parte de baixo da tabela foi marcado pela eficiência cirúrgica dos donos da casa. Sob os olhares do novo técnico Tite, que acompanhou a partida dos camarotes, o Glorioso soube sofrer, aproveitou suas chances e contou com a intervenção do VAR nos acréscimos para garantir três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento.

Eficiência carioca contra o volume gaúcho

O primeiro tempo desenhou a tônica de grande parte do confronto: o Grêmio tinha a posse de bola e ditava o ritmo no meio de campo, enquanto o Botafogo aguardava o momento exato para dar o bote. Aos 29 minutos, quando os visitantes viviam seu melhor momento, a estratégia alvinegra funcionou. Montoro recebeu na área e ajeitou para Danilo, que chapou de primeira para abrir o placar. A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 35, Jovane Cabral cobrou falta com categoria, contou com um desvio na barreira e deixou tudo igual antes do intervalo.

A sintonia de Montoro e Danilo

Na volta para a etapa complementar, o roteiro se repetiu de forma quase idêntica. O Tricolor gaúcho mantinha suas linhas altas e pressionava, mas foi o Botafogo quem castigou. Logo aos seis minutos, Vitinho cruzou da direita, Montoro dominou na área e fuzilou para recolocar os cariocas na frente. O gol deu tranquilidade ao time da casa, que passou a controlar o jogo sem a bola. Aos 34 minutos, a dupla dinâmica voltou a aparecer: Vitinho iniciou a jogada, Montoro serviu como garçom mais uma vez e Danilo, da entrada da área, bateu no canto esquerdo de Weverton para ampliar.

Drama, VAR e alívio no apito final

O que parecia uma vitória consolidada se transformou em drama nos minutos finais. Aos 42, o zagueiro Gustavo Martins foi para a área como centroavante e diminuiu de cabeça, incendiando a reta final. O desespero tomou conta do Engenhão aos 45, quando o Grêmio balançou as redes novamente, mas a torcida botafoguense comemorou como um título a anulação do lance pelo VAR, que flagrou impedimento de Carlos Vinícius. Nos acréscimos, ainda houve tempo para uma confusão generalizada entre Matheus Nascimento e Vitinho, mas a arbitragem manteve os ânimos e confirmou o triunfo alvinegro.

Com o resultado, o Botafogo encerra um incômodo jejum de seis rodadas sem vencer e ganha fôlego na tabela da Série A, afastando-se do Z-4. Já o Grêmio, que amarga sua terceira derrota consecutiva na competição, segue estacionado em uma situação dramática e precisará buscar a recuperação imediata para evitar a zona de rebaixamento.