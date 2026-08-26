O Botafogo anunciou, na manhã desta quarta-feira, 26, o retorno de Tiquinho Soares. O atacante assinou com o clube até o final de 2026. O jogador de 35 anos estava livre no mercado desde julho, quando rescindiu com o Santos, após atuar por empréstimo no Mirassol no primeiro semestre deste ano.
Primeira passagem no Botafogo
Em agosto de 2022, Tiquinho deu início a sua primeira passagem no Botafogo. Na temporada de estreia, o atacante anotou seis gols e duas assistências em 14 jogos pelo clube.
Na temporada seguinte, Tiquinho foi um dos grandes nomes do Botafogo. Em 2023, o atacante registrou 29 gols e sete assistências em 54 jogos pelo Glorioso. Além de terminar o ano como artilheiro da equipe, o jogador também foi campeão da Taça Rio.
Em 2024, Tiquinho fez parte do elenco que conquistou a Taça Rio, o Brasileirão e a inédita Libertadores. O atacante, contudo, não teve o mesmo impacto, anotando apenas nove gols e oito assistências em 52 jogos.
No ano seguinte, o jogador deixou o clube carioca rumo ao Santos. Ao longo de sua passagem pelo Botafogo, o atacante disputou 120 jogos, marcou 44 gols e deu 17 assistências.
Números de Tiquinho pelo Botafogo
- 120 jogos
- 44 gols
- 17 assistências
- 4 títulos – 2 Taça Rio (2023 e 2024), 1 Brasileirão (2024) e 1 Libertadores (2024)