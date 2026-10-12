Em um confronto marcado pelo contraste entre volume ofensivo e eficiência, o Avaí venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite deste domingo, 11, na Arena Pantanal. Pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe visitante suportou a forte presença no ataque dos donos da casa e garantiu os três pontos com um gol solitário na reta final do primeiro tempo.
Volume do Cuiabá e eficiência do Avaí
O cenário da partida foi desenhado pelos números. O Cuiabá, comandado pelo técnico Eduardo Barros em um esquema 3-4-2-1, controlou as ações com 68% de posse de bola e trocou 583 passes contra apenas 301 do adversário. A equipe mandante registrou 23 finalizações totais ao longo do jogo, além de cobrar 12 escanteios. No entanto, a falta de precisão custou caro.
Do outro lado, o Avaí do técnico Allan Aal apostou em uma postura reativa no 4-1-4-1. A estratégia deu resultado aos 40 minutos da etapa inicial. Em uma de suas raras chegadas — o time catarinense finalizou apenas três vezes em todo o jogo —, João Vitor deu a assistência para Daniel Penha balançar as redes e abrir o placar.
Defesas garantem o placar
Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá promoveu mudanças, com as entradas de Luiz Otavio e Vinicius Peixoto, buscando reverter a desvantagem. A pressão continuou, exigindo que o goleiro Bruno Ferreira trabalhasse. O camisa 1 do Avaí terminou a partida com cinco defesas registradas, parando as cinco finalizações certas dos donos da casa.
Para segurar o resultado, o Avaí também mexeu na equipe e precisou cometer faltas táticas, resultando nos cartões amarelos de João Vitor, aos 9 minutos, e do autor do gol, Daniel Penha, aos 45 da etapa final. Pelo lado do Cuiabá, apenas David Miguel de Souza Arcanjo havia sido advertido com amarelo, ainda no primeiro tempo.
Situação na tabela e próximos jogos
Com a vitória, que quebra uma sequência de resultados ruins de três derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Avaí chega aos 36 pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação. Já o Cuiabá, que vinha de um retrospecto mais equilibrado, permanece com 47 pontos, estacionado no 11º lugar.
As duas equipes voltam a campo pela Série B na próxima semana. O Avaí joga no domingo, 18, quando recebe o Athletic-MG. O Cuiabá atua no dia 20, fora de casa, contra o Londrina.