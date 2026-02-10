Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o Atlético-MG recebe o Remo em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda não venceram na competição e necessitam urgentemente dos três pontos para iniciar uma reação na tabela.

Galo busca imposição na Arena MRV

O Atlético-MG chega para o duelo ocupando a 13ª colocação, somando apenas um ponto em dois jogos disputados. A campanha inicial, composta por um empate e uma derrota, acendeu um sinal de alerta no clube mineiro. Jogando diante de sua torcida, o time precisa recuperar a confiança e conquistar a vitória para não permitir que o pelotão de frente se distancie logo no começo do campeonato. A pressão por um resultado positivo é alta, exigindo que o Galo assuma o protagonismo da partida.

Remo tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Remo vive uma situação delicada em seu retorno à elite do futebol nacional após 32 anos. O time paraense ocupa a 18ª posição, figurando na zona de rebaixamento, também com apenas um ponto conquistado. Sabendo que pontuar como visitante é crucial para as pretensões de permanência na Série A, o Leão busca ajustar seu sistema tático para suportar a pressão adversária e tentar surpreender em Belo Horizonte.

Onde assistir ao jogo

A partida entre mineiros e paraenses promete ser disputada, com ambos os lados buscando aliviar a tensão deste início de temporada. O torcedor poderá acompanhar o confronto ao vivo através do Premiere (pay-per-view).