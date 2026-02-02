Nesta quarta-feira (4), o RB Bragantino recebe o Atlético-MG em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, local onde o time da casa manda seus jogos provisoriamente.

Massa Bruta quer manter os 100%

O time paulista chega para o duelo com a moral elevada. Ocupando a 9ª colocação com 3 pontos, o Massa Bruta estreou com vitória simples sobre o Coritiba (1 a 0), demonstrando solidez logo na primeira apresentação. Sob o comando do técnico Vagner Mancini, a equipe aposta em uma defesa que ainda não foi vazada em 2026 — somando jogos do estadual e a estreia no nacional — e tentará impor seu ritmo intenso para seguir no pelotão de frente da tabela.

Galo busca a primeira vitória

Do outro lado, o Galo viaja ao interior de São Paulo com o objetivo de conquistar seu primeiro triunfo na competição. A equipe mineira ocupa a 11ª posição com apenas um ponto, fruto de um empate movimentado por 2 a 2 contra o Palmeiras na rodada de abertura. Para o clube, que figura entre os favoritos ao título, somar pontos fora de casa é crucial para não permitir que os líderes se distanciem. O goleiro Éverson destacou a dificuldade do confronto e a necessidade de evolução defensiva para garantir o resultado positivo.

Onde assistir a RB Bragantino x Atlético-MG

A partida coloca frente a frente duas equipes com ambições de brigar na parte de cima da tabela, prometendo um jogo equilibrado entre a organização tática do Bragantino e a força do elenco atleticano. O torcedor poderá acompanhar o confronto com exclusividade através do Premiere (pay-per-view).