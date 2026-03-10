O Atlético-MG recebe o Internacional nesta quarta-feira, 11, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e marca o encontro de duas equipes tradicionais que vivem um início de torneio dramático, lutando para escapar da zona de rebaixamento.

Pressão no Galo e busca por respostas

Sob o comando do técnico Eduardo Domínguez, o time da casa entra em campo pressionado pela torcida. Ocupando a 17ª colocação com apenas dois pontos conquistados, a equipe mineira ainda não venceu na competição. Com uma campanha de dois empates e duas derrotas, o Galo precisa urgentemente transformar o fator casa em vantagem para afastar a crise e iniciar uma reação no campeonato nacional.

Colorado tenta espantar a má fase

Do outro lado, o cenário não é menos preocupante. O time visitante, comandado por Paulo Pezzolano, amarga a 18ª posição, também com apenas dois pontos e idêntico retrospecto de dois empates e duas derrotas. A equipe gaúcha viaja a Minas Gerais sabendo que um revés pode aprofundar a instabilidade neste início de temporada.

Onde assistir e o que está em jogo

O torcedor que quiser acompanhar cada lance do duelo poderá assistir ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.