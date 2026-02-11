Atlético-MG e Remo empataram por 3 a 3 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão. O confronto foi marcado por gols anulados, falhas defensivas, viradas no placar e um gol salvador validado no último segundo de jogo, evitando a derrota dos donos da casa.
O Atlético-MG iniciou a partida tentando impor seu ritmo e abriu o placar aos 22 minutos. Após jogada iniciada por Zé Ricardo e desviada por Victor Hugo, a bola sobrou limpa para Hulk, que invadiu a área e soltou uma bomba para fazer 1 a 0.
O time da casa poderia ter ampliado, chegando a acertar a trave duas vezes com Victor Hugo e Reinier, mas a ineficiência nas finalizações custou caro.
O Remo, organizado por Juan Carlos Osorio, não se abateu. Aos 42 minutos, Alef Manga fez boa jogada individual e serviu Vitor Bueno, que finalizou com categoria para empatar a partida antes do intervalo.
A etapa final começou sob forte chuva e com o Remo assustando. Leonel Picco chegou a marcar o gol da virada, mas o VAR anulou o lance por toque de mão na origem da jogada.O susto acordou o Galo, que retomou a liderança aos 25 minutos: Hulk cobrou falta com precisão e o zagueiro Ruan ganhou da defesa para cabecear firme, fazendo 2 a 1.
No entanto, o time paraense mostrou resiliência. Aproveitando os espaços deixados pelo Atlético, o Remo empatou novamente aos 42 minutos. Em um contra-ataque veloz puxado por Patrick de Paula, Yago Pikachu recebeu livre na direita e fuzilou o goleiro Everson.
Os minutos finais foram de puro caos. Aos 47 do segundo tempo, uma falha grotesca de comunicação entre Renan Lodi e Everson permitiu que Patrick de Paula roubasse a bola. Ela sobrou para Alef Manga, que, com o gol aberto, virou o jogo para 3 a 2.
Quando a vitória do Remo parecia certa, o Atlético encontrou forças no último suspiro. Aos 53 minutos, Gustavo Scarpa fez jogada pela direita e cruzou forte; a bola passou pela defesa e encontrou Dudu, que empurrou para as redes.