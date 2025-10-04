Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Neste domingo, 5, o estádio Antônio Accioly será palco de um confronto direto na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Pela 30ª rodada do Série B do Brasileirão, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR, às 20h30, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes em excelente fase na competição.

Um ‘jogo de seis pontos’ pelo acesso

A partida é crucial para as ambições de ambos os times. O Athletico-PR, na 4ª posição com 48 pontos, abre a zona de acesso (G-4) e busca uma vitória fora de casa para se consolidar na briga. Já o Atlético-GO, em 10º lugar com 42 pontos, encara o jogo como uma oportunidade de ouro para diminuir a distância para o G-4 para apenas três pontos e entrar de vez na disputa por uma vaga na primeira divisão.

Duelo de equipes em alta

O confronto promete equilíbrio, já que os dois clubes vivem grande momento. O Dragão, jogando em casa, defende uma invencibilidade de cinco partidas, somando três vitórias e dois empates. Do outro lado, o Furacão chega com moral elevado após uma sequência de cinco vitórias consecutivas, campanha que o colocou de vez na zona de promoção.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, deve manter a base da equipe. No Athletico-PR, o treinador Odair Hellmann tem um desfalque confirmado: o lateral-esquerdo Esquivel, suspenso. Léo Pelé é o favorito para assumir a vaga.

Provável Atlético-GO: Anderson; Dudu, Wallace, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Ronald, Roni, Daniel; Vagner Love, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

Provável Athletico-PR: Santos; Léo Godoy, Arthur Dias, Kaique Rocha, Léo Pelé; Fernandinho, Erick, Zapelli; Dudu, Julimar e Viveros.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela RedeTV!, na TV por assinatura pela ESPN, e nas plataformas de streaming Disney+, Desimpedidos (YouTube) e Kwai.