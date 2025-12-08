O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo, 7, e definiu a próxima temporada de muitas equipes. O Flamengo já havia garantido o título, mas a 38ª rodada confirmou as vagas na Libertadores e ainda rebaixou Ceará e Fortaleza para a Série B, junto com Sport e Juventude. Além disso, também ficaram definidos os melhores jogadores e equipes do Brasileirão. PLACAR lista para você os principais números da temporada.
Os melhores números de ataque do campeonato foram dominados pelos concorrentes ao título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. A lista de artilheiros, por exemplo, foi liderada por Kaio Jorge, seguido por Arrascaeta e Vitor Roque. Os dois primeiros aparecem também como garçons, junto ao ‘intruso’ Paulo Henrique, do Vasco.
Outro destaque é o Mirassol, que surpreendeu com o 4º lugar na tabela final e também com o terceiro melhor ataque da competição. Foram 63 gols marcados, atrás somente da dupla Flamengo e Palmeiras.
Entre as melhores defesas, o Fluminense também aparece como destaque. O goleiro Fábio ficou 16 jogos com a meta zerada, número que só não é maior que de Rossi (18) pelo Flamengo.
Os principais números do Brasileirão 2025
Artilheiros do Brasileirão 2025
1) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 21 gols
2) Arrascaeta (Flamengo) – 18 gols
3) Vitor Roque (Palmeiras) – 16 gols
Assistentes do Brasileirão 2025
1) Arrascaeta (Flamengo) – 14 assistências
2) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 8 assistências
3) Paulo Henrique (Vasco) – 8 assistências
Participações em gols no Brasileirão 2025
1) Arrascaeta (Flamengo) – 32 gols e assistências
2) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 29 gols e assistências
3) Vitor Roque (Palmeiras) – 19 gols e assistências
Jogos sem sem sofrer gols no Brasileirão 2025
1) Rossi (Flamengo) – 18 jogos
2) Fábio (Fluminense) – 16 jogos
3) Cássio (Cruzeiro) – 15 jogos
Melhores ataques do Brasileirão 2025
1) Flamengo – 78 gols marcados
2) Palmeiras – 66 gols marcados
3) Mirassol – 63 gols marcados
Melhores defesas do Brasileirão 2025
1) Flamengo – 27 gols sofridos
2) Cruzeiro – 31 gols sofridos
3) Palmeiras – 33 gols sofridos