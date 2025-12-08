O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo, 7, e definiu a próxima temporada de muitas equipes. O Flamengo já havia garantido o título, mas a 38ª rodada confirmou as vagas na Libertadores e ainda rebaixou Ceará e Fortaleza para a Série B, junto com Sport e Juventude. Além disso, também ficaram definidos os melhores jogadores e equipes do Brasileirão. PLACAR lista para você os principais números da temporada.

Os melhores números de ataque do campeonato foram dominados pelos concorrentes ao título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. A lista de artilheiros, por exemplo, foi liderada por Kaio Jorge, seguido por Arrascaeta e Vitor Roque. Os dois primeiros aparecem também como garçons, junto ao ‘intruso’ Paulo Henrique, do Vasco.

Outro destaque é o Mirassol, que surpreendeu com o 4º lugar na tabela final e também com o terceiro melhor ataque da competição. Foram 63 gols marcados, atrás somente da dupla Flamengo e Palmeiras.

Entre as melhores defesas, o Fluminense também aparece como destaque. O goleiro Fábio ficou 16 jogos com a meta zerada, número que só não é maior que de Rossi (18) pelo Flamengo.

Os principais números do Brasileirão 2025

Artilheiros do Brasileirão 2025

1) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 21 gols

2) Arrascaeta (Flamengo) – 18 gols

3) Vitor Roque (Palmeiras) – 16 gols

Assistentes do Brasileirão 2025

1) Arrascaeta (Flamengo) – 14 assistências

2) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 8 assistências

3) Paulo Henrique (Vasco) – 8 assistências

Participações em gols no Brasileirão 2025

1) Arrascaeta (Flamengo) – 32 gols e assistências

2) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 29 gols e assistências

3) Vitor Roque (Palmeiras) – 19 gols e assistências

Jogos sem sem sofrer gols no Brasileirão 2025

1) Rossi (Flamengo) – 18 jogos

2) Fábio (Fluminense) – 16 jogos

3) Cássio (Cruzeiro) – 15 jogos

Melhores ataques do Brasileirão 2025

1) Flamengo – 78 gols marcados

2) Palmeiras – 66 gols marcados

3) Mirassol – 63 gols marcados

Melhores defesas do Brasileirão 2025

1) Flamengo – 27 gols sofridos

2) Cruzeiro – 31 gols sofridos

3) Palmeiras – 33 gols sofridos