O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula do empate entre Corinthians e Flamengo que precisou de escolta da Polícia Militar para acessar o vestiário da Neo Química Arena. O incidente ocorreu após a partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, no último domingo, 22.

Hostilidades de funcionários

De acordo com o relato oficial detalhado pelo portal ge.globo, a equipe de arbitragem foi alvo de agressões verbais por parte de funcionários do clube mandante no túnel de acesso. O juiz identificou nominalmente Leonardo Carnevale (Gerente de Marcas) e Mauro da Silva (Observador Técnico) como autores de xingamentos. A defesa dos dois não foi encontrada para comentar o caso.

Segurança dos profissionais e críticas da diretoria

A intervenção policial foi necessária para garantir a integridade física dos profissionais e permitir a entrada no setor reservado. O clima de tensão foi intensificado pelas críticas públicas do diretor executivo do clube paulista, Marcelo Paz, contestou veementemente a atuação da equipe de arbitragem após o apito final.

Incidentes com a torcida e situação na classificação

Além dos problemas nos bastidores, a súmula registrou incidentes envolvendo a torcida local. Antes do início do segundo tempo, objetos como papéis e uma bobina foram arremessados em direção ao goleiro Rossi, do clube carioca. Tais atos podem resultar em sanções disciplinares ao clube nos tribunais desportivos.

Impacto na tabela do Brasileirão

Em termos de classificação, o empate teve reflexos diretos na tabela para ambas as equipes: