O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, solicitou formalmente à CBF que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não seja mais escalado para partidas do clube. A manifestação ocorreu após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, na Neo Química Arena, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Pênalti não marcado e conduta em campo

A principal reclamação da diretoria alvinegra envolve um lance entre o atacante André e o lateral Ayrton Lucas. Segundo Paz, houve um pênalti claro não assinalado, e o VAR, sob responsabilidade de Wagner Reway, falhou ao não recomendar a revisão da jogada no monitor de campo.

Além do erro técnico, o dirigente relatou um comportamento inadequado do árbitro após o apito final. De acordo com Paz, Rodrigo José Pereira de Lima teria empurrado o meia Rodrigo Garro, intensificando o clima de revolta nos bastidores do clube paulista. “O histórico é muito ruim”, afirmou o executivo em declarações registradas pelo portal GE.

Contato com a Comissão de Arbitragem

Diante do que classificou como erros recorrentes, Marcelo Paz informou ter entrado em contato com Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. O objetivo é garantir que o juiz não atue em novos compromissos do Corinthians nesta temporada, citando também a falta de critério em duelos anteriores contra o Athletico-PR.