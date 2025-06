Rubro-Negro responde após oscilar no meio de semana, faz 5 a 0 no Maracanã e deixa o Leão do Pici na zona de rebaixamento

O Flamengo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 1, o Rubro-Negro recebeu o Fortaleza em crise no Maracanã e aproveitou a fase do rival para golear por 5 a 0 – gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (2x) e Michael. O resultado coloca a equipe carioca na ponta da tabela, enquanto o Laion entra na zona de rebaixamento.

A diferença das equipes na tabela se refletiram em campo e o Flamengo dominou o Fortaleza. O Rubro-Negro foi criando e criando até a rede balançar – e aconteceu ainda no primeiro tempo. Em belo passe de Léo Ortiz, Arrascaeta dominou em velocidade e bateu cruzado para o primeiro gol da noite.

No segundo tempo, foi um show de bola da equipe carioca. Logo com três minutos, a bola sobrou para Evertton Araújo, que acertou um belo chute no canto do arco, sem chance de defesa. Pouco menos de 10 minutos depois, foi a vez de Luiz Araújo chutar e o goleiro João Ricardo aceitou. Vantagem de três gols e vitória encaminhada.

O Flamengo não tirou o pé, pelo contrário, seguiu em busca de mais. Quem transformou o resultado em goleada foi Michael, com um lindo chute de primeira no cruzamento de Varela. Logo na sequência, Luiz Araújo voltou à rede e deu números finais: 5 a 0 Flamengo.

Os lances de Flamengo x Fortaleza pelo Brasileirão:

