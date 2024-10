AO VIVO: Ceará x Paysandu pela Série B do Brasileirão

Buscando ainda as últimas chances de acesso para a Série A, o Ceará recebe o Paysandu em casa pela série B do Brasileirão. O time do Paysandu precisa vencer para escapar de vez do rebaixamento, e ir para a metade de cima da tabela.

Publicidade

Ceará x Paysandu minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.