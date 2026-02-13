O Palmeiras venceu o Inter no Brasileirão, assumiu a liderança do campeonato e embalou de vez na temporada. Apesar do bom resultado e desempenho da equipe, o técnico Abel Ferreira ainda ficou na bronca com a arbitragem. O português relembrou os problemas da última temporada e o clássico contra o São Paulo.

“Desde a partida contra o São Paulo se vão 23 jogos e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras, não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU, em casa. No Paulista, tivemos situações de pênalti claro. Nós temos que ser mais exigentes uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, o Palmeiras e os outros clubes brasileiros também exigem”, disse Abel Ferreira, em coletiva após a vitória.

“Tivemos um pênalti claro no Vitor Roque, não é uma crítica, é uma constatação. Desde a gritaria com o São Paulo, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti. O toque é claro”, completou o técnico português.

A reclamação de Abel Ferreira com a arbitragem no Brasileirão vem na esteira da última temporada. Em disputa pelo título, o Palmeiras perdeu o clássico por 3 a 2 para o São Paulo, com erro de arbitragem que prejudicou a equipe rival. O Tricolor então se manifestou fortemente sobre o episódio. Mais tarde, novos erros de arbitragem foram acumulando.

Abel também aproveitou a coletiva para criticar não somente a arbitragem, mas também a CBF pelos horários muito tarde dos jogos. De acordo com o português, a escala não ajuda na recuperação e alto desempenho dos atletas.

Liderança do Brasileirão e sequência

Com a vitória contra o Internacional, fora de casa, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão. Esta foi a terceira vez que Abel repetiu a escalação que considera titular e conseguiu também emendar três vitórias na temporada – incluindo o clássico contra o Corinthians.

Ainda assim, o técnico português mostrou preocupação com a sequência por conta da intensidade do futebol brasileiro e o número de jogos.

“Não tínhamos gasolina, porque ficou no último jogo. É difícil dizer quando e como e até onde vamos manter a consistência, porque há lesões, castigos, jogos. Nosso calendário é insano neste aspecto”, completou Abel.

Já classificado para o mata-mata, o Palmeiras enfrenta o Guarani na última rodada do Paulista. Na sequência, recebe o Fluminense pelo Brasileirão.