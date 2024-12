Yuri Alberto dispara sobre Vitor Pereira: “facada nas costas”

Em um ano de emoções intensas, o Corinthians brilha sob o comando do técnico Ramón Díaz. A temporada de 2024 tem sido de afirmação, especialmente para o atacante Yuri Alberto, que vive a melhor fase de sua carreira. A vitória decisiva sobre o Bahia colocou Yuri e Díaz em destaque nas conversas do mundo do futebol.

Yuri Alberto não só celebrou suas conquistas individuais, como também destacou a importância de Ramón Díaz na recuperação de sua confiança. O estilo de jogo do treinador é apontado como um fator chave para o desempenho positivo do atacante e do Corinthians como um todo.

Influências Anteriores de Yuri Alberto

Em entrevista, Yuri Alberto revisitou a importância de outros técnicos em sua trajetória no Corinthians, como Vítor Pereira e Mano Menezes. Vítor Pereira, à frente do time em 2022, foi crucial para sua adaptação inicial. Sua saída inesperada para o Flamengo teve grande impacto. Yuri acredita que sua permanência poderia ter mudado a temporada de 2023, mas mantém respeito e carinho por Pereira.

“Uma facada nas costas, né? Quando a gente veio para cá [ao Corinthians], ele foi um cara que demonstrou muito interesse, junto com o Duilio também. O estilo de jogo dele agregava com o meu estilo também. Batia muito. Quando eu cheguei aqui fluiu muito bem, de uma forma incrível. O Corinthians veio e me comprou em definitivo”

Relação com Mano Menezes

Também importante foi Mano Menezes, com quem teve um desentendimento em 2024, durante um jogo contra o São Bernardo. O incidente, causado por uma falta cometida por Yuri, levou a críticas públicas de Menezes. No entanto, uma conversa e o pedido de desculpas do técnico encerraram o conflito. O respeito mútuo foi restabelecido, mostrando a tensão e emoção de momentos críticos nos jogos.

Perspectivas do Corinthians para a Temporada

O Corinthians está focado na Copa Libertadores, buscando conquistar esse importante torneio. A equipe demonstra compromisso com a melhora contínua e a recuperação de sua antiga glória, tanto individualmente quanto coletivamente.

Com jogos decisivos pela frente, como o confronto com o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se prepara estrategicamente para finalizar a temporada em alta. A resiliência e superação em campo refletem o trabalho árduo dos jogadores e da comissão técnica.

À medida que a temporada avança, os torcedores aguardam mais vitórias e desempenhos memoráveis nas competições nacionais e internacionais, impulsionados pela competência e paixão que definem a equipe.