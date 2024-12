Textor sugere que invistam mais em times brasileiros

Nos últimos tempos, o futebol brasileiro tornou-se um ponto de interesse cada vez maior para investidores internacionais. Esse fenômeno é notavelmente visível na forte ligação entre os clubes e as suas comunidades locais, algo que se destaca especialmente no cenário brasileiro. John Textor, um empresário norte-americano, desponta como uma figura chave nessa tendência, principalmente por meio de sua associação com o Botafogo.

Textor, que também possui participações no Lyon, na França, e no Crystal Palace, na Inglaterra, considera sua vivência no Brasil como um marco transformador, tanto para seu escopo empresarial quanto para sua experiência pessoal. Em várias entrevistas, ele tem ressaltado o quanto o vínculo entre os clubes brasileiros e suas bases de fãs pode influenciar positivamente os investidores estrangeiros.

“Eu diria para pular, a água é boa. Venha se juntar a nós. Isso mudará sua vida e mudará seu negócio. Basta vir ao Brasil e você verá. No Brasil, há uma conexão entre clube e comunidade, que é mais forte do que na maioria das partes do mundo. As pessoas podem se ofender quando me ouvem dizer isso, mas é simplesmente verdade. Tem sido muito, muito difícil às vezes, mas, ao mesmo tempo, você recebe agradecimentos e abraços na rua. A maioria das coisas negativas é uma porcentagem muito pequena nas mídias sociais e é coberta pela imprensa. Mas basicamente tem havido uma onda de apoio desde o começo”

O que Atrai Investidores para o Futebol Brasileiro?

A ideia central para compreender o crescente interesse dos investidores no Brasil gira em torno da palavra transformação. A chance de contribuir ativamente para a profissionalização e o renascimento de clubes com grande história é um dos principais atrativos. Textor definiu sua entrada no Botafogo como uma oportunidade única de participar dessa evolução do futebol brasileiro.

Em declarações a um portal global, ele salientou como o Brasil proporciona uma experiência de gestão de clubes que se diferencia dos principais polos do futebol global, graças à especial interação com as comunidades locais. Este aspecto é essencial para aqueles que procuram investimentos que possibilitem parcerias mais profundas e significativas com os torcedores.

A Jornada de Textor com o Botafogo

A trajetória de John Textor no Botafogo começou em um ponto desafiador para o clube, que ele descreveu como uma oportunidade para reconstruir a partir do zero. Ao adquirir o clube, Textor viu na rica história e no potencial de crescimento do Botafogo motivações sólidas para sua decisão.

Sua abordagem inovadora e aptidão em estruturar uma nova equipe de gestão permitiram transformar adversidades em oportunidades de crescimento, tanto no cenário profissional quanto na imagem do clube em âmbito nacional e internacional.

“”Foi uma oportunidade de fazer parte da transformação do futebol brasileiro e da profissionalização dele. Era um clube lendário — realmente o maior clube da história do Brasil — que tinha caído em tempos difíceis e não ganhava nada há muitos, muitos anos. Foi uma grande oportunidade de crescimento”

Impactos do Investimento de Textor no Botafogo

O investimento de John Textor no Botafogo gerou um impacto expressivo. Rapidamente, o clube vivenciou um renascimento em suas performances competitivas, atingindo conquistas tanto nacionais quanto internacionais. As contratações estratégicas, viabilizadas pelo suporte financeiro, resultaram em notáveis melhorias na qualidade do elenco.

A abordagem similar a uma “start-up”, onde cada elemento do clube foi redefinido e reestruturado, fomentou uma cultura de inovação, confiança e lealdade. Essa transformação, fundamentada em uma visão empresarial audaciosa, destaca o potencial dos investimentos estrangeiros em revitalizar e profissionalizar o futebol brasileiro.

“”Tudo sobre o Botafogo desde o começo era como uma start-up [definição de empresa nova e inovadora]. Tínhamos poucos funcionários. Tivemos que construir uma empresa totalmente nova, uma equipe profissional totalmente nova, treinadores, jogadores, e então há esse nível de entusiasmo, confiança e lealdade que você obtém em uma startup. Você não precisa conquistar ninguém. Você não precisa convencer as pessoas a abandonarem suas velhas maneiras de fazer as coisas.”

Investir no Futebol Brasileiro: Uma Tendência Internacional?

Com base na experiência de Textor, a tendência de investimento no futebol brasileiro sugere que mais investidores internacionais seguirão esse caminho. A combinação de oportunidades de crescimento, valores históricos dos clubes e a paixão dos torcedores cria um cenário único para novos negócios no setor esportivo.

À medida que essa tendência se consolida, o impacto será não apenas econômico, mas também social, fortalecendo as relações entre os clubes e suas comunidades e trazendo novas perspectivas para o futebol no Brasil.