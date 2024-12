Sorteio do Mundial: Botafogo enfrentará dois europeus na 1ª fase

A Fifa divulgou as diretrizes para o sorteio do novo Mundial de Clubes. De acordo com as diretrizes da entidade, os brasileiros não poderão se enfrentar na fase de grupos, assim como nenhum outro adversário da Conmebol. O sorteio acontece na quinta-feira, 5, a partir das 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

Isso significa que o Botafogo enfrentará dois europeus na fase de grupos, visto que o pote 1 possui quatro europeus e quatro sul-americanos e o pote 2 possui apenas europeus.

How will the FIFA Club World Cup 2025™ Draw work? 🏆

Click below to find out how the 32 qualified teams will be divided into eight groups of four teams each for the competition next year 🙌

— FIFA (@FIFAcom) December 3, 2024