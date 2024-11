Santos avança na construção de novo estádio

O Santos Futebol Clube está em meio a um ambicioso projeto para transformar sua infraestrutura com a construção do estádio Vila Viva Sorte. Destinada a substituir a histórica Vila Belmiro, essa nova arena promete ser um marco significativo na trajetória do clube. Em parceria com a renomada construtora WTorre, os executivos do Santos estão empenhados em finalizar os pormenores dessa grandiosa iniciativa.

Um aspecto chave nas negociações é a estratégia para a campanha de pré-venda de cadeiras e camarotes, considerados essenciais para contribuir no financiamento da nova arena. As vendas desses espaços serão cruciais para reduzir consideravelmente os custos da construção do novo estádio. Assim que essas discussões forem concluídas, o Santos estará um passo mais perto de concretizar sua visão para o futuro estádio.

Estratégias de Financiamento do Novo Estádio

O clube adotará um modelo inovador para financiar a nova arena, quitando despesas através das vendas de produtos vinculados ao estádio, como cadeiras cativas e camarotes. O acordo com a WTorre prevê uma concessão de 30 anos após a abertura, durante a qual a empresa terá direitos comerciais sobre várias operações no local, assegurando receitas para ambas as partes.

Essa estratégia busca garantir a viabilidade e sustentabilidade financeira da nova arena a longo prazo. As reuniões estão centradas nos “ajustes finais” dos planos de negócios, indicando um avanço significativo no planejamento.

Próximas Etapas para a Construção

Ainda sem uma data específica para o início das obras, a expectativa é que a construção comece em 2024. Existem diversas etapas a serem cumpridas antes que a obra tenha início. O clube agendará um novo encontro com executivos para refinar detalhadamente os planos de negócios e resolver as questões burocráticas restantes.

Enquanto a Vila Viva Sorte não estiver pronta, o Santos deverá buscar um estádio alternativo para suas partidas. O Pacaembu aparece como a opção mais viável, permitindo que os torcedores acompanhem seu time em São Paulo durante a fase de construção.

Previsão de Inauguração

O Santos ainda não definiu uma data exata para a inauguração da nova arena, mas há expectativas para que o estádio esteja pronto a tempo da final da Copinha na próxima temporada. Esse evento simbolizaria a abertura da nova casa para os torcedores, iniciando uma nova era na história do Santos.

O avanço contínuo nas negociações e a proximidade da finalização dos detalhes sugerem que o clube está no caminho certo. Com um planejamento detalhado e parcerias estratégicas, o futuro estádio do Santos promete ser mais que um local para jogos; será um marco no futebol brasileiro.