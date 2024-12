Quanto o Corinthians precisa arrecadar com a vaquinha para quitar a dívida?

O Corinthians, um dos clubes de futebol mais icônicos do Brasil, está enfrentando um grande desafio financeiro: a quitação da dívida da Neo Química Arena. Em uma iniciativa liderada pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do time, foi lançada uma campanha ambiciosa para arrecadar R$ 700 milhões. Até agora, a campanha reuniu R$ 32 milhões, o que é notável, mas ainda está longe do alvo.

Publicidade

Iniciada em 27 de novembro, a campanha se estende até maio de 2025. Nos primeiros 22 dias, a arrecadação teve uma média de R$ 1,5 milhão por dia. Embora impressionante, esse ritmo precisa aumentar drasticamente para que a campanha seja bem-sucedida.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Os Obstáculos Financeiros do Corinthians

Com o valor atual arrecadado, o Corinthians ainda necessita conseguir cerca de R$ 668 milhões. Para atingir este montante, a média de doações diárias precisa aumentar para R$ 4,2 milhões durante os 159 dias restantes da campanha. Mensalmente, isso representa uma necessidade de R$ 126 milhões e, em termos horários, R$ 175 mil devem ser levantados, demonstrando a grandiosidade do desafio.

Estratégias Realizadas pela Gaviões da Fiel

A Gaviões da Fiel realizou recentemente o 11º pagamento de amortização no valor de R$ 714.343,24. Estes pagamentos são parte dos esforços contínuos para reduzir a dívida, junto de outros montantes pagos, como R$ 15.186.220,64 e R$ 9.446.036,86. A torcida organizada tem buscado diversificar suas estratégias de arrecadação, utilizando campanhas online e eventos para fomentar a participação dos torcedores.

Perspectivas Futuras para a Arrecadação do Corinthians

O sucesso contínuo da campanha depende principalmente da mobilização dos torcedores e da habilidade do clube em incentivar doações mais significativas. Com metas diárias e mensais desafiadoras, adotar métodos inovadores será essencial para manter e aumentar o ritmo de arrecadação nos próximos meses.

Publicidade

Este desafio não só representa a realidade financeira do clube, mas também ressalta o papel crucial da torcida, que tem mostrado grande união e apoio. A campanha se configura como um momento importante na história do Corinthians, marcando um exemplo de engajamento coletivo e força da comunidade.