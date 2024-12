Luís Suárez se ofereceu para pagar multa para deixar o Grêmio

Em 2023, Luis Suárez agregou uma nova e emocionante fase à sua carreira ao jogar pelo Grêmio, em Porto Alegre. Este ano foi marcado por muitos desafios e momentos críticos que quase resultaram em sua saída antecipada do clube. Desde que chegou, Suárez mostrou-se um jogador de grande impacto, mas questões de saúde colocaram em risco sua estadia.

Publicidade

Após conquistar o campeonato estadual, o atacante uruguaio enfrentou um impasse: continuar a jogar com dores persistentes no joelho direito ou encerrar sua carreira. Paralelamente, rumores de uma possível reunião com Lionel Messi no Inter Miami cresceram, complicando ainda mais sua situação no Grêmio.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Quase Despedida de Suárez do Grêmio

Com uma lesão debilitante, Suárez procurou a diretoria do Grêmio solicitando a rescisão contratual. Após uma partida contra o Flamengo em 11 de junho, onde jogou mesmo com dores, ele informou ao presidente do clube que não poderia mais contribuir como esperado.

Em 20 de junho, Suárez apresentou formalmente seu pedido através de uma carta, oferecendo-se para pagar a multa de aproximadamente R$ 45 milhões e devolver os salários recebidos pelos seis meses de contrato. Essa proposta destacava a gravidade da sua condição no joelho, dificultando seu desempenho necessário. A notícia da possível carta foi dada pelo Jornal ‘Zero Hora’.

Consequências de Sua Permanência no Grêmio

A incerteza sobre a continuidade de Suárez no Grêmio se arrastou por quase dois meses, resultando na decisão de permanecer até o fim de 2023. Mesmo com limitações físicas, ele se manteve crucial para a equipe, encerrando o ano com 29 gols e 17 assistências em 54 jogos, conquistas que lhe renderam o título de melhor jogador do Brasileirão.

Publicidade

54 jogos pelo Grêmio

29 gols anotados

17 assistências contabilizadas

Suárez deixou o Grêmio como vice-campeão nacional, destacando-se no futebol brasileiro antes de transferir-se para o Inter Miami em 8 de dezembro. Sua partida do clube foi um fim de uma breve, mas intensa jornada, que deixou um impacto duradouro entre os fãs gremistas.

O Legado de Luis Suárez no Grêmio

Apesar dos obstáculos, Suárez mostrou ser um atleta resiliente, enfrentando as adversidades pelo bem da equipe. Sua disposição em continuar sendo uma figura comercial para o clube, mesmo sem compensação financeira pós-rescisão, reforçou seu compromisso com o projeto tricolor. Este gesto consolidou sua relação com o Grêmio e seus torcedores, evidenciando-o como um craque tanto dentro quanto fora de campo.

A trajetória de Luis Suárez no Grêmio em 2023 exemplifica perseverança e paixão pelo futebol, sendo uma narrativa lembrada pelo impacto significativo e pelas emoções que despertou no cenário esportivo brasileiro.