Gil foi o jogador com mais minutos em campo pelo Santos na Série B

Mesmo em avançada idade para o esporte, o zagueiro Gil demonstrou em 2024 que ainda tem muito a contribuir dentro das quatro linhas. Ele se firmou como jogador essencial no elenco do Santos, somando 4487 minutos em campo durante a temporada. Aos 37 anos, Gil foi um titular incontestável, sendo um dos jogadores mais presentes nas partidas do clube.

Após deixar o Corinthians no fim de 2023, Gil chegou à equipe da Baixada Santista em um momento desafiador. Ele desempenhou um papel central na subida do Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, após a conquista da Série B. Embora seu contrato inicial preveja a possibilidade de ser sua última temporada, o defensor avalia sua permanência no futebol para os próximos anos.

Qual foi o impacto de Gil no Santos em 2024?

A contribuição de Gil para a equipe foi além dos minutos jogados. Sua vasta experiência foi crucial em momentos decisivos, oferecendo estabilidade e liderança dentro e fora de campo. Ele participou de 50 das 54 partidas do Santos, ficando atrás apenas de Otero e Pituca em termos de presença.

O impacto de Gil se destacou não apenas pelo número de partidas, mas também por seu papel crucial no retorno do clube à elite do futebol nacional. Sua presença foi vital para fortalecer a defesa, formando uma equipe competitiva para os desafios subsequentes.

O futuro de Gil no Santos: Estenderá sua carreira em 2025?

O futuro de Gil no Santos ainda não está definido, pois seu contrato vai até o final de 2024. Com o fim do campeonato, tanto ele quanto a diretoria do clube estão considerando a extensão de seu contrato. A motivação do jogador para continuar vem do ambiente positivo que encontrou no Santos e de sua satisfação com o ano que passou.

Se continuar, Gil poderá agregar ainda mais experiência ao elenco do Santos, especialmente após o sucesso do time ao retornar à Série A. O clube ponderará todos os fatores que possam fortalecer a equipe antes de tomar uma decisão final.

Como Gil se destacou em comparação aos seus colegas?

Em termos de tempo de jogo, Gil foi líder absoluto, refletindo sua extraordinária condição física e a confiança do técnico. Seu desempenho superou o de muitos jogadores do elenco, demonstrando uma regularidade excepcional.

Além de suas performances em campo, Gil foi um modelo de profissionalismo para os jogadores mais jovens. Sua dedicação e rotina de treinos foram fundamentais para a coesão da defesa santista ao longo da temporada. Essa junção de liderança, talento e comprometimento consolidou Gil como um dos principais responsáveis pelo sucesso do Santos em 2024.