Flamengo define lista de jogadores que estarão no estadual em 2025

O Flamengo dá início à sua campanha para o Campeonato Carioca de 2025 com um elenco parcialmente renovado. Enquanto a equipe principal realiza a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube aposta nos jovens talentos do sub-20 para representar o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Estadual. As expectativas são elevadas, já que esses jogadores terão a chance de mostrar suas habilidades em campo.

A estreia do Flamengo no Carioca será contra o Boavista, prevista para o fim de semana de 11 de janeiro, aguardando confirmação oficial da tabela. Este momento é crucial para o time jovem, encarregado de manter o alto desempenho do clube enquanto os titulares finalizam seu treinamento internacional.

Quem comandará o Flamengo no começo do campeonato?

Entre os 27 jogadores registrados para as primeiras partidas, Carlinhos se destaca como o mais experiente. Nascido em 1997, ele traz experiência e a responsabilidade de guiar os jovens em busca do sucesso no Carioca. Em sua maioria, a equipe é composta por jovens talentosos ansiosos para mostrar seu potencial.

Os demais jogadores profissionais devem se apresentar ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu no dia 8 de janeiro. Esse retorno é estratégico, dois dias antes da viagem para Orlando, permitindo que os jovens do sub-20 mantenham o ritmo competitivo no torneio estadual até a chegada dos titulares.

Relação completa dos jogadores inscritos para o início do Estadual

A lista de inscritos para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca de 2025 demonstra o foco do Flamengo em suas categorias de base. Esses jovens trazem energia e novas possibilidades ao time, incluindo:

Andrew (2007), Dyogo Alves (2004), Eduardo Jung (2007) e Lucas Furtado (2004) Laterais: Ainoã (2005), Daniel Sales (2006), João Carbone (2005), José Welinton (2004) e Lucyan (2006)

Ainoã (2005), Daniel Sales (2006), João Carbone (2005), José Welinton (2004) e Lucyan (2006) Zagueiros: Cleiton (2003), Da Mata (2006), Felipe Vieira (2005) e Iago (2005)

Cleiton (2003), Da Mata (2006), Felipe Vieira (2005) e Iago (2005) Volantes: Caio Garcia (2004), Daniel Rogério (2005), Fabiano (2005), João Victor (2005) e Rayan Lucas (2005)

Caio Garcia (2004), Daniel Rogério (2005), Fabiano (2005), João Victor (2005) e Rayan Lucas (2005) Meias: Guilherme (2006), Lorran (2006) e Rafael (2005)

Guilherme (2006), Lorran (2006) e Rafael (2005) Atacantes: Carlinhos (1997), Felipe (2006), Felipe Teresa (2006), Shola (2005), Thiaguinho (2001) e Wallace Yan (2005)

Papel de Pablo e estratégias futuras do Flamengo

O clube ainda precisa decidir sobre a inclusão de Pablo na viagem para os Estados Unidos. O zagueiro, de volta do empréstimo do Botafogo, pode reforçar o elenco para os confrontos iniciais do Carioca. Esta decisão é estratégica e afetará a formação da equipe principal tanto no estadual quanto em competições internacionais.

Com o começo das competições se aproximando, o Flamengo busca equilibrar o desenvolvimento de seus jovens talentos e a necessidade de resultados imediatos. Esta abordagem visa não apenas vitórias, mas também o fortalecimento da base para garantir um futuro promissor para o clube.