Corinthians se movimenta e quer retorno de Arana

Em preparação para a CONMEBOL Libertadores de 2025, o Corinthians está estrategicamente movendo-se para reforçar seu elenco. Após enfrentar desafios nas competições passadas, o clube paulista busca novos talentos que possam agregar qualidade e experiência à equipe. Um dos principais alvos é o lateral Guilherme Arana, destaque do Atlético-MG.

O Corinthians já iniciou sondagens, embora não tenha formalizado uma oferta ao Atlético-MG. A situação financeira do clube mineiro, afetada pela ausência na Libertadores, pode favorecer futuras negociações. A busca por Arana, que possui histórico com o Corinthians, não é novidade para o clube do Parque São Jorge.

Perfil de Guilherme Arana

Guilherme Arana, lateral-esquerdo de 27 anos, começou sua carreira no “Terrão”, as categorias de base do Corinthians. Após estrear profissionalmente, passou por clubes como Athletico-PR, Sevilla e Atalanta, antes de se firmar no Atlético-MG em 2020. Arana se destaca tanto defensiva quanto ofensivamente, tendo marcado cinco gols e feito dez assistências este ano, evidenciando sua versatilidade em campo.

Essa performance multifacetada torna Arana um alvo atrativo para o Corinthians, que deseja fortalecer seu time com jogadores que tenham conexão histórica e emocional com o clube.

Por que o Corinthians está interessado?

Além do talento, Arana representa um reforço potencial para a lateral e já conhece a cultura e estilo de jogo do Corinthians. Sua conquista do Campeonato Brasileiro em 2017 pelo alvinegro fortalece seu valor para o clube.

Com a situação financeira desfavorável do Atlético-MG, devido à não participação na Libertadores, as negociações para o retorno de Arana podem se tornar mais viáveis. O Corinthians pretende aproveitar essa oportunidade para um acordo vantajoso.

Desafios para Contratar Arana

No entanto, a contratação de Arana não será simples. O jogador tem contrato com o Atlético-MG até 2027, após renovação em 2023, o que evidencia seu valor no clube mineiro.

O Corinthians precisa considerar também o impacto financeiro de uma aquisição desse porte, avaliando de forma técnica e eficaz o uso de seus recursos, mantendo-se competitivo em várias competições.

Perspectivas Futuras das Negociações

Com a janela de transferências se aproximando, o Corinthians deve intensificar esforços para garantir Arana. O próximo passo inclui a possibilidade de oferta oficial ao Atlético-MG, dependendo da vontade do jogador em retornar.

Enquanto isso, o Corinthians segue preparando-se para a Libertadores, com a intenção de montar um time capaz de competir em alto nível. A potencial chegada de Arana não apenas fortaleceria a equipe, mas também reacenderia a conexão com os torcedores corinthianos.