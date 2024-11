Corinthians pode perder todo o ataque para 2025

O Corinthians, um dos mais tradicionais clubes do Brasil, enfrenta possíveis desafios em seu ataque na temporada de 2025. Com saídas potenciais e incertezas contratuais no horizonte, o clube precisará revisar suas estratégias para garantir competitividade, seja pela atuação no mercado ou por ajustes internos.

Entre os principais pontos de atenção está a decisão quanto à continuidade de alguns jogadores, além de gerenciar o interesse de clubes estrangeiros por seus talentos. Com a janela de transferências se aproximando, as escolhas do Corinthians terão um impacto significativo em seu futuro desempenho.

Continuidade e Incertezas: Ángel Romero e Talles Magno

Um dos dilemas do Corinthians é sobre a permanência de Ángel Romero. Com contrato até 31 de dezembro, o paraguaio já cumpre os requisitos para uma extensão automática, mas seu futuro será decidido após o fim do Campeonato Brasileiro. Talles Magno, emprestado pelo New York FC, também é uma incógnita, com sua continuidade dependendo de um grande investimento ou renegociação de seu empréstimo.

Enquanto a situação de Romero caminha para uma resolução, a questão de Talles Magno exige análise financeira, dado seu alto custo. Ambas as decisões são cruciais para a formação do elenco de 2025.

Possíveis Saídas: Pedro Raul, Pedro Henrique e Giovane

Além de Romero e Talles, outros jogadores podem ser negociados para ajustar o elenco. Pedro Raul e Pedro Henrique, que jogaram menos com Ramón Díaz, podem ser transferidos por empréstimo ou vendagem definitiva. Já Giovane, cujo contrato vence em julho de 2025, provavelmente não renovará, tornando sua saída em janeiro plausível.

Essas possíveis saídas não só reduzem a folha salarial, mas também criam espaço para novos reforços alinhados com a filosofia do novo treinador.

Yuri Alberto: Sondagens e Venda Potencial

Yuri Alberto, destaque como artilheiro do Corinthians, é outra preocupação para a diretoria. Apesar do contrato assegurado, sondagens atraentes do futebol europeu, especialmente da Inglaterra, podem levar a uma venda, caso o valor atenda às expectativas do clube.

Manter Yuri Alberto seria ideal para um ataque forte, mas sua venda pode significar uma importante injeção de recursos financeiros.

O Futuro do Ataque Corintiano: Reforços e Estratégia

Diante de possíveis mudanças no ataque, o Corinthians já está de olho no mercado para reforços. A busca será por jogadores que não apenas substituam as saídas, mas que se alinhem ao estilo desejado por Díaz e complementem o elenco atual.

O Corinthians planeja assim encarar os desafios de 2025 com um ataque renovado e eficiente, mantendo sua posição de protagonismo no futebol nacional.