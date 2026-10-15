O reencontro entre Jhon Arias e a torcida do Fluminense foi marcado por hostilidade nas arquibancadas do Maracanã. Na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, realizada na noite de quarta-feira, 14, o Palmeiras venceu por 2 a 1, em duelo acompanhado por vaias e protestos contra o atleta a cada toque na bola.
O que disse Arias após as vaias no Maracanã?
Logo após o apito final, o meia-atacante colombiano tratou de minimizar as manifestações do público e rebateu as críticas dos torcedores do seu antigo clube.
“Eu acho que as pessoas têm amnésia. Sou um cara que venci nesse clube, estou na história, ninguém pode apagar”, afirmou Arias na saída de campo, ressaltando que o ambiente adverso não prejudicou sua concentração durante os 90 minutos.
Conquistas de Arias pelo Fluminense
Antes de atuar pelo Palmeiras, Arias defendeu o Fluminense entre 2021 e 2025. No tricolor, chegou ao seu auge em 2023, quando conquistou a inédita Libertadores e, no ano seguinte, faturou a Recopa Sul-Americana. O colombiano também dois cariocas pelo Flu, o bicampeonato de 2022 e 2023.
Qual a vantagem construída na semifinal?
O jogador destacou que segue focado em defender os objetivos da equipe alviverde nesta reta decisiva da temporada. Com o placar favorável fora de casa, o time paulista obteve a vantagem do empate para o confronto de volta da semifinal continental.