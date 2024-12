Adryelson vai para o Cruzeiro?

O Cruzeiro está em vias de concluir a contratação de Adryelson, zagueiro que promete reforçar consideravelmente a defesa do clube. O jogador, que atualmente pertence ao Lyon, está em negociações avançadas com o time mineiro, que ofereceu cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões) pela compra. O contrato proposto deverá ser válido até dezembro de 2028, assegurando a participação do atleta por vários anos.

Fontes ligadas às negociações revelam que o acordo está próximo de ser finalizado, apesar de o Cruzeiro ainda não ter oficializado as informações. O clube mantém seu tradicional sigilo até que todos os detalhes sejam acertados. Adryelson é visto como uma peça essencial para aprimorar a defesa cruzeirense, prometendo elevar o nível da equipe em futuras competições.

O Papel de Adryelson na Defesa do Cruzeiro

Adryelson chega com a responsabilidade de se tornar o pilar da zaga do Cruzeiro, uma posição chave dentro do planejamento estratégico do clube. Já contando com defensores como João Marcelo, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Jonathan Jesus, o objetivo é aumentar a qualidade e a profundidade do elenco. Tanto o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, quanto o gestor da SAF, Pedro Lourenço, estão confiantes no impacto positivo que Adryelson trará ao time.

O Cruzeiro superou grande concorrência no mercado ao garantir a contratação de Adryelson, incluindo times como o Zenit da Rússia. O desejo do jogador de permanecer no futebol brasileiro foi crucial para sua decisão de escolher a Raposa, apesar das ofertas de outros clubes, inclusive propostas de empréstimo com opção de compra de times europeus.

Motivações para Escolher o Cruzeiro

O projeto esportivo atraente apresentado pela diretoria do Cruzeiro foi decisivo na escolha de Adryelson. Ele acredita no potencial do time para disputar títulos nos próximos anos e vê sua participação como fator chave para essas conquistas. Outros clubes brasileiros, como o Bahia e uma equipe de São Paulo, também demonstraram interesse, mas a proposta do Cruzeiro se destacou em sua decisão.

Adryelson já acumula experiência internacional, tendo jogado pelo Botafogo e Lyon antes de negociar com o Cruzeiro. Em 2024, durante sua passagem pelo Botafogo, fez parte do elenco vencedor de títulos significativos, incluindo a Copa Libertadores.

Trajetória de Adryelson no Futebol

Adryelson iniciou sua carreira no Sport em 2018, destacando-se por suas atuações seguras em 125 partidas, com cinco gols marcados. Posteriormente, foi emprestado ao Al Wasl nos Emirados Árabes Unidos, onde continuou evoluindo em 29 jogos. Em 2022, o Botafogo reconheceu seu potencial e integrou-o à sua defesa, tornando-o um nome bem conhecido no cenário do futebol brasileiro.

Em junho de 2023, seu desempenho chamou a atenção de clubes europeus, resultando em sua contratação pelo Lyon. Contudo, após um breve período na França, surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil, e Adryelson escolheu aceitar o desafio de contribuir para o sucesso do Cruzeiro a partir de 2024 e nas temporadas seguintes.