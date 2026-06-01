O destino da medalha de ouro do peso médio, faixa-preta adulto, já estava praticamente traçado na edição que marcou os 30 anos do Mundial da IBJJF. Torneio que aconteceu de 28 de maio a primeiro de junho na Califórnia, nos Estados Unidos. Tainan Dalpra, faixa-preta da AOJ, tinha total posse do favoritismo para sentir o peso dessa medalha no pescoço. Antes de performar na competição, ele já tinha sido congratulado pela IBJJF pela autoria de um recorde: ele foi o primeiro faixa-preta da elite a concluir dois Grand Slams, isso significa que ele venceu, duas vezes, todas as grandes competições do circuito da federação internacional de Jiu-Jitsu. Isso aconteceu nas temporadas de 2022/2023 e, em seguida, nos anos de 2025/2026.

Tainan Dalpra, hoje aos 26 anos, é uma figura com qualidades de sobra para preencher a lacuna reservada a um ídolo. O Jiu-Jitsu enfrenta um momento delicado, repleto de questionamentos sobre quem merece de fato ser admirado, e Tainan surge intacto diante dessa interrogação. Ele se mudou jovem para os Estados Unidos em busca de um sonho, de viver profissionalmente do Jiu-Jitsu, e se dedicou incansavelmente ao próprio desenvolvimento sob a orientação de ídolos, os irmãos Mendes que ele sempre admirou nas capas de revista. Ele cresceu, se estabeleceu como promessa e construiu, ao longo dos anos, um caminho bem real. O objetivo dele, de fazer história no peso médio, é uma missão já cumprida.

O atleta, natural de Santa Catarina, tem uma vasta coleção de medalhas douradas do Europeu, Pan-Americano, Brasileiro, e agora é o mais novo tetracampeão mundial. Competidor exemplar na postura e no comportamento, ele segue adiante sem máculas na carreira. Quem defende o esporte limpo tem motivos de sobra para admirá-lo: a cada exame antidoping da USADA, parceira da IBJJF no protocolo de testagem, o multicampeão passa ileso.

Forma como Tainan Dalpra luta, ofensivo e excessivamente técnico, é um espetáculo diante do olhar do público

O estilo de luta do maior astro da AOJ também deve ser analisado aqui. Ele entrega justamente aquilo que os fãs mais esperam: estratégia que avança, sempre em busca do domínio. Ele é o cara referência na entrega de entretenimento nas disputas de kimono. É agressivo e técnico ao mesmo tempo e o desfecho disso é sempre o aplauso do público. Nas competições de Jiu-Jitsu, com exceção das finais do faixa-preta adulto, por exemplo, as lutas acontecem simultaneamente. Mas há uma atenção geral, todos voltados ao mesmo ponto, quando Tainan começa a lutar.

No Mundial da IBJJF, evento concluído neste domingo, dia 31, na Califórnia, o faixa-preta dos Mendes fez do quatro um número simbólico. O tetracampeonato veio em uma campanha com quatro lutas e quatro finalizações. Performance que durou seis minutos e quinze segundos, esse foi o tempo da largada à linha de chegada. Alusão que cabe muito bem aqui, já que Tainan tem Ayrton Senna como uma de suas inspirações. Não há nada nessa trajetória que precise de retoque.

Na grande final dos médios, contra o compatriota Natan Chueng, Dalpra venceu com um estrangulamento em menos de um minuto de confronto. Respeitoso como sempre, ele fez questão de exaltar o adversário. Lutador resiliente, que sempre sonhou em disputar uma final de faixa-preta adulto na lendária Pirâmide, ginásio reverenciado por todo atleta que almeja um título mundial.

“Sou mais um brasileiro batalhador que através do Jiu-Jitsu vivo meus sonhos”, disse Tainan Dalpra por ocasião do seu tricampeonato no Brasileiro, em maio deste ano. Antes de deixar o tatame do Mundial, ele brincou com o público, fingindo que ia deixar a faixa-preta no centro daquele palco, indicando uma aposentadoria. Está claro que ele quer mais conquistas no kimono, mas o fã tem curiosidade para o que pode vir a seguir. Incursão no absoluto? Mais confrontos no No Gi? Sabe-se também que Tainan Dalpra é um empenhado professor. Estaria ele pensando em se dedicar mais a esse ofício para formar futuros campeões? As possibilidades são muitas, cabe a nós aguardar os próximos passos de quem já tem seu lugar na história.