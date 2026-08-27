A BJJ Evidence fez a diferença no Campeonato Brasileiro da Sport Jiu-Jitsu de Goiás, competição que aconteceu nos dias 22 e 23 de agosto no Ginásio Rio Vermelho, na capital. A ação, um camarote estrategicamente posicionado, promoveu uma interação inédita entre atletas e participantes do evento, envolvendo o convidado em um ambiente acolhedor para repor as energias e observar a competição de uma perspectiva diferente.

A montagem de um camarote dentro de uma competição de Jiu-Jitsu foi uma iniciativa inédita. A ideia partiu de Ando Fontes Pereira, cientista e idealizador da BJJ Evidence. O torneio, um dos maiores já realizados no Centro Oeste, movimentou milhares de pessoas durante os dois dias de disputas de Jiu-Jitsu, com e sem kimono. A BJJ Evidence é um ecossistema que concebe a modalidade a partir de uma ótica científica.

A ideia é democratizar e aprimorar o ensino da arte marcial a partir de métodos com eficácia comprovada cientificamente. Tudo é pensado nos mínimos detalhes e a perfeição importa. Não poderia ser diferente na elaboração do camarote, com estrutura assinada por Caio Castro, produtor que já colaborou com artistas como Anitta e Gusttavo Lima.

“A BJJ Evidence, por meio de metodologias ativas e ciência do conhecimento, utiliza ferramentas para que o professor, que já tem um repertório vasto, faça uso desses recursos para que o atleta ou praticante cresça. A BJJ Evidence, por sua vez, não tem como objetivo eliminar as aulas do professor. Muito pelo contrário, a gente quer valorizar esses profissionais com uma plataforma estruturada que vai complementar o que ele já ensina no tatame. É uma grande universidade, mas menos complexa”, explicou Aldo, entrevistado no camarote.

Convergência de histórias inspiradoras: camarote deu destaque a pessoas que enxergam o Jiu-Jitsu com gratidão

Dentro do camarote da BJJ Evidence, houve produção de conteúdo em ritmo intenso para as redes sociais da marca. Em diversas entrevistas, pessoas que fizeram seu papel no evento contaram um pouco das suas histórias e puderam explicar o papel do Jiu-Jitsu em suas vidas. É uma unanimidade: em um torneio composto por atletas que, em sua maioria foram formados em projetos sociais, a Arte Suave surge como um agente de transformação.

Patrocinadora do Brasileiro da Sport Jiu-Jitsu de Goiás, a BJJ Evidence obteve destaque no campeonato não apenas no espaço reservado ao camarote. Na estrutura montada no Ginásio Rio Vermelho para a realização do torneio, a marca foi exposta nos prismas ao redor dos tatames e no troféu oficial, cedido aos campeões do ranking geral do campeonato.