O Shakhtar Donetsk voltou a ter jogadores chamados para a seleção brasileira principal após um intervalo de oito anos. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira, 29, quando o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de 26 atletas chamados para os últimos amistosos da temporada, incluindo o meio-campista Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana.

A última ocasião em que o clube ucraniano teve representantes na equipe nacional principal ocorreu na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Naquele período, o técnico Tite convocou o volante Fred e o ponta Taison. Desde o término daquela competição, o clube de Donetsk não emplacava nomes na lista da equipe adulta.

Marlon Gomes, de 22 anos, e Alisson Santana, de 21, receberam a primeira convocação para o elenco profissional do Brasil na carreira. A dupla foi relacionada para dois compromissos no Sudeste Asiático: o primeiro diante do Japão, em 14 de novembro, e o segundo contra Singapura, no dia 17 de novembro, ambos agendados para o Estádio Nacional de Singapura.