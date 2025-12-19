A preparação para a Copa do Mundo de 2026 terá um capítulo fundamental no mês de março, na última Data Fifa. A CBF detalhou nesta sexta-feira, 19, a programação da seleção brasileira para o período, que contará com amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente.

Para otimizar o tempo de treinamento e a logística de deslocamento, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti escolheu a cidade de Orlando, na Flórida, como base fixa durante o período. A seleção deve utilizar as instalações de excelência da cidade, como Complexo da ESPN, para se preparar antes de seguir para os locais das partidas.

A escolha de Orlando não é por acaso: além da infraestrutura esportiva, a cidade oferece facilidade logística para os amistosos e já serve como uma adaptação ao clima e ambiente que os jogadores encontrarão durante a Copa.