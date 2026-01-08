Os amistosos do Brasil contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, foram marcados. Os ingressos para os jogos nos Estados Unidos estarão disponíveis por meio da plataforma Ticketmaster.

Os torcedores interessados também podem se inscrever para ter acesso antecipado à pré-venda no site RoadTo26.com.

As duas partidas fazem parte da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A escolha dos adversários atende a um pedido do Departamento de Seleções da CBF, que priorizou confrontos contra equipes bem posicionadas no ranking da Fifa e de diferentes escolas futebolísticas.

Depois de enfrentar seleções da Ásia, como Coreia do Sul e Japão, e da África, como Senegal e Tunísia, o Brasil agora encara duas das principais forças do futebol europeu.

Quando o Brasil joga?

O primeiro compromisso será diante da França, vice-campeã mundial e atual terceira colocada no ranking da Fifa. O duelo está marcado para quinta-feira, 26, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília).

O Gillette Stadium, casa do New England Revolution, da MLS, é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

O segundo amistoso será contra a Croácia, na terça-feira, 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).