A seleção brasileira sofreu mais uma baixa para a Data Fifa de março. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado por conta de dores no joelho direito acusadas após a derrota por 2 a 0 da equipe inglesa para o Manchester City, na decisão da Copa da Liga Inglesa, no último domingo, 22.

Segundo a CBF, “exames de imagem constataram que o jogador não está apto” para seguir a programação de amistosos. Não será convocado outro jogador para substituí-lo. Para o setor, Ancelotti já conta com Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG).

Antes de Magalhães, o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também já havia sido cortado por conta de lesão. Para o seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou Kaiki, do Cruzeiro. Outro que também virou baixa após a convocação foi o goleiro Alisson, do Liverpool, substituído por Hugo Souza, do Corinthians.

O Brasil encara a França em amistoso no dia 23 de março, e na sequência joga contra a Croácia, no dia 31 do mês. Estes são os últimos compromissos da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Alguns jogadores da delegação já se apresentaram no último domingo, 22, em Orlando: Andrey, Bento, Bremer, Danilo (Botafogo), Ederson, Fabinho, Ibañez, Igor Thiago, João Pedro, Leo Pereira, Rayan, Sara e Marquinhos. O restante dos convocados devem chegar ainda nesta segunda-feira, 23.

Nomes importantes, como o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, os atacantes Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea; os laterais Vanderson e Caio Henrique, do Monaco, além do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, também ficaram de fora. Todos estão em tratamento de lesões.