Como foram os amistosos do Brasil antes das Copas que venceu

Seleção brasileira começará sequência de amistosos visando últimos ajustes para a disputa do Mundial de 2026; veja histórico

Leonardo na preparação para Copa de 1994 e Rivellino antes do Mundial de 1970 - Acervo PLACAR

A história da seleção brasileira em suas cinco conquistas de Copa do Mundo deixa claro: os últimos amistosos antes de cada torneio podem ser presságios. Porém, passam longe de determinar o rendimento na competição, dando espaço até para vitórias magras e tropeços.

Nesta sexta-feira, 10, o Brasil visita a Coreia do Sul, em Seul, pelo primeiro amistoso após o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo. Esse é o primeiro compromisso da série anterior à Copa do Mundo de 2026.

A seleção ainda terá pela frente o Japão, dia 14, em Tóquio, e deve ter pela frente dois adversários africanos em novembro. Além disso, em 2026, mais duas janelas de Data Fifa estão previstas antes do Mundial, com possibilidade de amistosos em março e em junho.

Dessa maneira, já no clima de preparação para a Copa, PLACAR levantou como foram os últimos amistosos do Brasil antes das Copas do Mundo que venceu. Confira;

1958: passeio na Itália

A caminhada para o primeiro título mundial, na Suécia, teve uma preparação final em solo italiano. O time comandado por Vicente Feola mostrou poder de fogo com duas vitórias categóricas contra grandes clubes locais.

Primeiro, um 4 a 0 sobre a Fiorentina, seguido por outra goleada pelo mesmo placar contra a Internazionale. Curiosamente, o ainda jovem Pelé, que brilharia no Mundial, não entrou em campo em nenhuma partida.

1962: testes em casa

Quatro anos depois, a preparação para a defesa do título no Chile foi realizada no Brasil. A seleção de Aymoré Moreira fez quatro amistosos em maio, com 100% de aproveitamento.

Inicialmente, enfrentou Portugal em confrontos no Pacaembu e no Maracanã, somando vitórias por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. Depois nos mesmos estádios, anotou dois êxitos por 3 a 1 contra o País de Gales.

1970: vaias antes das vitórias

Considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos, a equipe de 1970 teve uma preparação com início tenso. Antes de embarcar para o México e encantar o mundo, o time de Zagallo empatou em 0 a 0 com a seleção “B” da Bulgária, arrancando vaias do estádio do Morumbi. Depois, enfrentou a Áustria, no Maracanã, vencendo por 1 a 0 com gol de Rivellino.

Já em solo mexicano, o Brasil fez três jogos contra times locais, com vitória em todos. Bateu o Chivas Guadalajara (3 a 0), León (5 a 2) e Irapuato (3 a 0).

1994: tropeço e goleadas

Após um jejum de 24 anos, a seleção brasileira chegou aos Estados Unidos para a Copa de 1994 sob certa desconfiança. A preparação final, já em solo americano, incluiu três amistosos contra seleções da Concacaf.

A equipe de Carlos Alberto Parreira começou a série empatando em 1 a 1 com o Canadá, em solo canadense. Depois, nos Estados Unidos goleou Honduras por 8 a 2 e El Salvador por 4 a 0.

2002: sequência para embalar

A preparação para a Copa da Coreia do Sul e do Japão foi marcada pela união da “Família Scolari”. Os últimos amistoso antes da estreia foram de bons resultados, para acalmar o caos pré-Mundial.

Em Barcelona, venceu a Catalunha por 3 a 1, com show de Ronaldinho Gaúcho. Já na Ásia, visitou a Malásia para golear por 4 a 0, com gols de Ronaldo, Juninho Paulista, Denilson e Edílson.