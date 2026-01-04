Atual técnico da seleção brasileiro, o italiano Carlo Ancelotti divulgou neste domingo, 4, uma lista de lugares, restaurantes, músicas e filmes que marcaram seu 2025. Publicado no Instagram, o material reúne referências culturais de diferentes países e coloca o Brasil em evidência entre as escolhas do treinador.
Ancelotti assumiu o comando da seleção neste ano, após longa passagem pelo futebol europeu . Hoje, o treinador vive no Brasil, com base no Rio de Janeiro, cidade citada entre suas preferências.
Assim, entre as paisagens favoritas, inclui o Cristo Redentor, ao lado de pontos históricos e turísticos como o Coliseu, em Roma, a Costa Amalfitana, no sul da Itália, a Plaza de Cibeles, em Madri, além de regiões naturais no Canadá e nos Estados Unidos. O letreiro de Hollywood também aparece na lista, descrito como visível de sua varanda em Los Angeles.
Na gastronomia, o Brasil volta a ser lembrado com o Mocellin, churrascaria carioca. O local foi citado ao lado de endereços tradicionais da Itália, França, Espanha, Reino Unido, Japão e Canadá.
As escolhas musicais e cinematográficas seguem o mesmo recorte internacional, agora sem Brasil. A lista de músicas reúne nomes como Queen, Andrea Bocelli, Barry White, Elton John, Laura Pausini e Renato Zero.
Já no cinema, aparecem títulos como La grande bellezza, O Poderoso Chefão, O Franco-Atirador, A Vida é Bela, Schindler’s List e Pulp Fiction.
Na legenda da publicação, Ancelotti afirma que as escolhas não representam rankings, mas experiências acumuladas ao longo de anos vivendo e trabalhando em diferentes países. Segundo o treinador, o futebol lhe permitiu circular por diversas culturas e reunir referências.