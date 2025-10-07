Bruno Samudio defende pênalti e dá título sul-americano ao Brasil

Filho do ex-goleiro Bruno, prodígio do Botafogo foi um dos grandes destaques do torneio com atuação decisiva contra a Argentina

Filho do ex-goleiro Bruno, condenado em março de 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, o goleiro Bruno Samudio foi o principal destaque do título da Liga Evolução sub-15 com a seleção brasileira no último domingo, 5, considerado um sul-americano da categoria.

Uma das joias das categorias de base do Botafogo, o camisa 1 chamou atenção pelas boas defesas no empate por 2 a 2 na final disputada com a Argentina, em Assunção, no Paraguai, e por pegar a cobrança de Ramon Gonzalez na decisão por pênaltis, que terminou em 5 a 4 para os brasileiros.

A seleção brasileira abriu 2 a 0, com gols do atacante Allan, do Vasco, e do meio-campista Lucas Lopes, do Corinthians. Os argentinos reagiram com dois gols marcados pelo atacante Bruno Cabral, artilheiro do torneio com dez gols marcados.

A equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa foi campeã depois de terminar a primeira fase na liderança do Grupo Norte, com oito pontos, com vitórias nos dois primeiros jogos, diante de Peru e Equador, e empates contra Colombia e Venezuela.

Durante a competição, Bruninho já havia chamado atenção pela atuação elogiada diante dos equatorianos, quando também defendeu um pênalti que embalou a vitória de virada por 4 a 3.