  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Seleção Brasileira

Bruno Samudio defende pênalti e dá título sul-americano ao Brasil

Filho do ex-goleiro Bruno, prodígio do Botafogo foi um dos grandes destaques do torneio com atuação decisiva contra a Argentina

Publicado por: Redação em 07/10/2025 às 15:09 - Atualizado em 07/10/2025 às 15:21
Bruno Samudio defende pênalti e dá título sul-americano ao Brasil
Bruno Samudio foi campeão com a seleção sub-15 no Paraguai - @bruninho_samudioofc/Instagram

Filho do ex-goleiro Bruno, condenado em março de 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, o goleiro Bruno Samudio foi o principal destaque do título da Liga Evolução sub-15 com a seleção brasileira no último domingo, 5, considerado um sul-americano da categoria.

Uma das joias das categorias de base do Botafogo, o camisa 1 chamou atenção pelas boas defesas no empate por 2 a 2 na final disputada com a Argentina, em Assunção, no Paraguai, e por pegar a cobrança de Ramon Gonzalez na decisão por pênaltis, que terminou em 5 a 4 para os brasileiros.

A seleção brasileira abriu 2 a 0, com gols do atacante Allan, do Vasco, e do meio-campista Lucas Lopes, do Corinthians. Os argentinos reagiram com dois gols marcados pelo atacante Bruno Cabral, artilheiro do torneio com dez gols marcados.

A equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa foi campeã depois de terminar a primeira fase na liderança do Grupo Norte, com oito pontos, com vitórias nos dois primeiros jogos, diante de Peru e Equador, e empates contra Colombia e Venezuela.

Durante a competição, Bruninho já havia chamado atenção pela atuação elogiada diante dos equatorianos, quando também defendeu um pênalti que embalou a vitória de virada por 4 a 3.

 

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Aston Villa x Burnley: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Mais lidas

Com gol nos acréscimos, América-MG vira sobre a Ferroviária em jogo dramático

Mais lidas

De virada, Palmeiras vence Choque-Rei polêmico e é líder

Mais lidas

Em jogo movimentado, Vasco vence Vitória no apagar das luzes

Mais lidas

Hugo Souza e Fabrício Bruno são destaques da PLACAR de outubro

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app

Solicitação de cancelamento de assinatura