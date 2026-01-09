O técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, passará por um procedimento cardiovascular no próximo sábado, 10. A informação foi divulgada pelo clube na manhã desta sexta-feira, 9, em nota oficial, sem detalhar o diagnóstico ou a natureza da intervenção.

De acordo com o comunicado, o treinador será submetido ao procedimento de forma programada. Após a realização, passará por avaliação médica para definir a necessidade de repouso.

O Fluminense informou que, caso não haja recomendação de afastamento, Zubeldía poderá retomar as atividades já na próxima segunda-feira, 12. Em um cenário alternativo, o período de recuperação pode se estender por até sete dias.

Zubeldía vinha comandando normalmente os trabalhos de pré-temporada do elenco tricolor desde o início de janeiro. A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca está marcada para o dia 14, contra o Madureira.